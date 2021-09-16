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"الرشيد" و"الدوسري" يشاركان باجتماع وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول العشرين

استعرض المبادرات الصحية العالمية وفرص وتحديات التمويل والقضايا المتعلقة بالضرائب الدولية

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، والذي عُقد يومي 6-7 صفر 1443هـ الموافق 13-14 سبتمبر 2021م في مدينة نابولي بإيطاليا، بحضور ممثلين من جميع دول مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستعرض وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الاجتماع، المبادرات الصحية العالمية الحالية، وفرص وتحديات التمويل. كما ناقشوا القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والسياسات والتمويل المستدام وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي امتداداً لما تم تحقيقه في رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الرابع تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ويأتي تمهيداً للاجتماع الخامس والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة الإيطالية، والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2021م.

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة القادمة في عام 2022).

وتهدف اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب، لتحقيق الاتساق والاستمرارية لجدول أعمال المجموعة.

وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرشيد" و"الدوسري" يشاركان باجتماع وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول العشرين
سبق

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، والذي عُقد يومي 6-7 صفر 1443هـ الموافق 13-14 سبتمبر 2021م في مدينة نابولي بإيطاليا، بحضور ممثلين من جميع دول مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستعرض وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الاجتماع، المبادرات الصحية العالمية الحالية، وفرص وتحديات التمويل. كما ناقشوا القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والسياسات والتمويل المستدام وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي امتداداً لما تم تحقيقه في رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الرابع تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ويأتي تمهيداً للاجتماع الخامس والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة الإيطالية، والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2021م.

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة القادمة في عام 2022).

وتهدف اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب، لتحقيق الاتساق والاستمرارية لجدول أعمال المجموعة.

وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:45 AM

"الرشيد" و"الدوسري" يشاركان باجتماع وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول العشرين

استعرض المبادرات الصحية العالمية وفرص وتحديات التمويل والقضايا المتعلقة بالضرائب الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، والذي عُقد يومي 6-7 صفر 1443هـ الموافق 13-14 سبتمبر 2021م في مدينة نابولي بإيطاليا، بحضور ممثلين من جميع دول مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستعرض وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الاجتماع، المبادرات الصحية العالمية الحالية، وفرص وتحديات التمويل. كما ناقشوا القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والسياسات والتمويل المستدام وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي امتداداً لما تم تحقيقه في رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الرابع تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ويأتي تمهيداً للاجتماع الخامس والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة الإيطالية، والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2021م.

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة القادمة في عام 2022).

وتهدف اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب، لتحقيق الاتساق والاستمرارية لجدول أعمال المجموعة.

وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

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