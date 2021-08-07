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بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

ضمن استعداداتها لتوفير بيئة صحية تعليمية مع انطلاق العام الجديد

تكثف مدارس تعليم تبوك أعمالها لتوفير بيئة صحية تعليمية لاستقبال الأبناء الطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات متواصلة لبدء عام دراسي جديد.

وقد قام تعليم تبوك بتأمين عدد 3300 مقعد وطاولة، و200 سبورة بورسلان، وصيانة 80 مختبرًا مدرسيًّا، إضافة إلى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات، إضافة لعدد من الأصناف التعليمية.

وتبدأ غدًا الأحد عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية في جميع المراحل الدراسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التعليم قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة التحصين في التعليم العام 61 % للطلاب والطالبات، و92 % للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين.

وأضافت بأن نسبة تحصين طلاب وطالبات التعليم الجامعي وصلت إلى 85 %، و64 % نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

تعليم تبوك

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بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات
سبق

تكثف مدارس تعليم تبوك أعمالها لتوفير بيئة صحية تعليمية لاستقبال الأبناء الطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات متواصلة لبدء عام دراسي جديد.

وقد قام تعليم تبوك بتأمين عدد 3300 مقعد وطاولة، و200 سبورة بورسلان، وصيانة 80 مختبرًا مدرسيًّا، إضافة إلى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات، إضافة لعدد من الأصناف التعليمية.

وتبدأ غدًا الأحد عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية في جميع المراحل الدراسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التعليم قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة التحصين في التعليم العام 61 % للطلاب والطالبات، و92 % للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين.

وأضافت بأن نسبة تحصين طلاب وطالبات التعليم الجامعي وصلت إلى 85 %، و64 % نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:38 PM

بالصور .. مدارس تبوك تكثِّف أعمالها لاستقبال الطلاب والطالبات

ضمن استعداداتها لتوفير بيئة صحية تعليمية مع انطلاق العام الجديد

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بدر الجبل - تبوك
2
1,188

تكثف مدارس تعليم تبوك أعمالها لتوفير بيئة صحية تعليمية لاستقبال الأبناء الطلاب والطالبات، وذلك ضمن استعدادات متواصلة لبدء عام دراسي جديد.

وقد قام تعليم تبوك بتأمين عدد 3300 مقعد وطاولة، و200 سبورة بورسلان، وصيانة 80 مختبرًا مدرسيًّا، إضافة إلى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات، إضافة لعدد من الأصناف التعليمية.

وتبدأ غدًا الأحد عودة مديري ووكلاء المدارس والهيئة الإدارية التعليمية في جميع المراحل الدراسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التعليم قد ذكرت في وقت سابق أن نسبة التحصين في التعليم العام 61 % للطلاب والطالبات، و92 % للمعلمين والمعلمات والإداريين والموظفين.

وأضافت بأن نسبة تحصين طلاب وطالبات التعليم الجامعي وصلت إلى 85 %، و64 % نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين.

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