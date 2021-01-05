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لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

أظهرت صورة التقطتها عدسات المصوّرين لحظة عناق بين أمير قطر، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في أثناء وصوله إلى مطار العلا.

وكان قد وصل -قبل قليل- الشيخ تميم بن حمد، إلى العلا على رأس وفد دولة قطر؛ للمشاركة في قمة الخليج 41.

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لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا
سبق

أظهرت صورة التقطتها عدسات المصوّرين لحظة عناق بين أمير قطر، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في أثناء وصوله إلى مطار العلا.

وكان قد وصل -قبل قليل- الشيخ تميم بن حمد، إلى العلا على رأس وفد دولة قطر؛ للمشاركة في قمة الخليج 41.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
12:40 PM
اخر تعديل
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
01:27 PM

لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,508

أظهرت صورة التقطتها عدسات المصوّرين لحظة عناق بين أمير قطر، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في أثناء وصوله إلى مطار العلا.

وكان قد وصل -قبل قليل- الشيخ تميم بن حمد، إلى العلا على رأس وفد دولة قطر؛ للمشاركة في قمة الخليج 41.

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