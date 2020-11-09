نادي الأحساء الأدبي ينظم أمسية شعرية ثقافية افتراضية

بمناسبة دخول الواحة لموسوعة غينيس للأرقام القياسية

ينظم نادي الأحساء الأدبي، أمسية شعرية ثقافية افتراضية، بمناسبة دخول الأحساء لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر واحة نخيل قائمة بذاتها في العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الأمسية، الثامنة مساء الأربعاء، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٢هـ، ١١ نوفمبر ٢٠٢٠ م، عبر تطبيق "زووم".

ويشارك فيها: الشاعر الدكتور خالد بن سعود الحليبي، والشاعر الدكتور محمد إياد العكاري، والشاعر عبدالله بن علي الخضير، وخالد بن عبدالعزيز العمر، ويديرها الإعلامي إبراهيم بن عبدالله الحسين.

يذكر أن واحة الأحساء تضم 2.5 مليون نخلة تتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة على مساحة تتجاوز 85.4 كيلو مترا مربعا (32.9 ميلاً مربعاً)، بحسب ما أورده موقع "غينيس" الإلكتروني، وتنتج نخيل الأحساء أجود أنواع التمور في العالم بأنواع ومسميات مختلفة.

وسيكون رابط الأمسية، متاحا -بإذن الله - للجميع على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية لمن يرغب في الدخول.