الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"
الفيروس أودى بحياة 9 مرضى في يوم
سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.
الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-13
سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:37 PM
الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"
الفيروس أودى بحياة 9 مرضى في يوم
سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.