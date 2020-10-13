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الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 9 مرضى في يوم

سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.

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الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"
سبق

سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
09:37 PM

الجزائر.. إصابة 174 شخصاً جديداً بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 9 مرضى في يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجّلت الجزائر خلال الـ24 الساعة الماضية 174 إصابة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 53399 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 9 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1818 وفاة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 37492 حالة، بعد تسجيل 110 حالات تعافٍ الـ 24 ساعة الأخيرة.

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