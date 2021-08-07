ونشر عسيري صورة أخرى عبر "سناب شات" لفريق الشباب، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا على كل شيء".

وكتب عسيري عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات": "أعلن اعتزالي كرة القدم، شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية".

أعلن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب (ولاعب الأهلي السابق) مهند عسيري، اليوم السبت، اعتزاله.

مهند عسيري: "أُعلن اعتزالي كرة القدم.. شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-07 أعلن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب (ولاعب الأهلي السابق) مهند عسيري، اليوم السبت، اعتزاله. وكتب عسيري عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات": "أعلن اعتزالي كرة القدم، شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية". ونشر عسيري صورة أخرى عبر "سناب شات" لفريق الشباب، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا على كل شيء".

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 07:51 PM

اخر تعديل 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 04:54 AM

مهند عسيري: "أُعلن اعتزالي كرة القدم.. شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية"





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أعلن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب (ولاعب الأهلي السابق) مهند عسيري، اليوم السبت، اعتزاله.

وكتب عسيري عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات": "أعلن اعتزالي كرة القدم، شكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية".

ونشر عسيري صورة أخرى عبر "سناب شات" لفريق الشباب، وعلّق عليها قائلًا: "شكرًا على كل شيء".