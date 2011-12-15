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الانصراف المبكّر يؤرق أولياء أمور طالبات مدرسة بالليث.. هذه ساعات اليوم الدراسي!

الأهالي طالبوا بالوقوف على شكواهم لضمان استمرارية تعليم بناتهم

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة بنات تقع شرقي محافظة الليث، من انتهاء الدوام الدراسي بشكل يومي قبل موعده بساعات، ما لم يكن هناك زيارة إشرافية من قِبل الإدارة التعليمية.

وتلقت "سبق" من أولياء أمور الطالبات، شكوى من إدارة مدرسة -تحتفظ سبق باسمها- نظراً للانصراف المبكر قبل انتهاء موعد اليوم الدراسي، بالتحديد عند الساعة 10:30 صباحاً، ما لم يكن هناك زيارات إشرافية من إدارة التعليم على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنه عند سؤال بناتهم عن المحصلة التعليمية يؤكدن أنهن تلقين حصة أو حصتين فقط في اليوم، مطالبين عبر "سبق" بضرورة وقوف مسؤولي إدارة تعليم الليث على شكواهم بشكل عاجل؛ لضمان استمرارية التعليم على الوجه المطلوب في المدرسة، وهي عبارة عن مجمع تعليمي متوسط وثانوي.

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الانصراف المبكّر يؤرق أولياء أمور طالبات مدرسة بالليث.. هذه ساعات اليوم الدراسي!
سبق

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة بنات تقع شرقي محافظة الليث، من انتهاء الدوام الدراسي بشكل يومي قبل موعده بساعات، ما لم يكن هناك زيارة إشرافية من قِبل الإدارة التعليمية.

وتلقت "سبق" من أولياء أمور الطالبات، شكوى من إدارة مدرسة -تحتفظ سبق باسمها- نظراً للانصراف المبكر قبل انتهاء موعد اليوم الدراسي، بالتحديد عند الساعة 10:30 صباحاً، ما لم يكن هناك زيارات إشرافية من إدارة التعليم على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنه عند سؤال بناتهم عن المحصلة التعليمية يؤكدن أنهن تلقين حصة أو حصتين فقط في اليوم، مطالبين عبر "سبق" بضرورة وقوف مسؤولي إدارة تعليم الليث على شكواهم بشكل عاجل؛ لضمان استمرارية التعليم على الوجه المطلوب في المدرسة، وهي عبارة عن مجمع تعليمي متوسط وثانوي.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:24 PM

الانصراف المبكّر يؤرق أولياء أمور طالبات مدرسة بالليث.. هذه ساعات اليوم الدراسي!

الأهالي طالبوا بالوقوف على شكواهم لضمان استمرارية تعليم بناتهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
383

اشتكى عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة بنات تقع شرقي محافظة الليث، من انتهاء الدوام الدراسي بشكل يومي قبل موعده بساعات، ما لم يكن هناك زيارة إشرافية من قِبل الإدارة التعليمية.

وتلقت "سبق" من أولياء أمور الطالبات، شكوى من إدارة مدرسة -تحتفظ سبق باسمها- نظراً للانصراف المبكر قبل انتهاء موعد اليوم الدراسي، بالتحديد عند الساعة 10:30 صباحاً، ما لم يكن هناك زيارات إشرافية من إدارة التعليم على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنه عند سؤال بناتهم عن المحصلة التعليمية يؤكدن أنهن تلقين حصة أو حصتين فقط في اليوم، مطالبين عبر "سبق" بضرورة وقوف مسؤولي إدارة تعليم الليث على شكواهم بشكل عاجل؛ لضمان استمرارية التعليم على الوجه المطلوب في المدرسة، وهي عبارة عن مجمع تعليمي متوسط وثانوي.

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