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"الكشافة" تعتمد تسجيل وحدة كشفية للمكفوفين بديوانية "آل حسين" التاريخية

تضمّ وحدات للجوالة والمتقدم والفريق النسائي

صدرت موافقة جمعية الكشافة العربية السعودية على تسجيل وحدة كشفية للمكفوفين بالفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية بقيادة القائد الكشفي جمعان بن سعد الزهراني، لتكون ضمن الوحدات الكشفية بالديوانية، حيث تضم وحدات للجوالة والمتقدم والفريق النسائي.

وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على الفريق الكشفي بالديوانية عبدالعزيز الحسين شكره لجمعية الكشافة السعودية برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروف عبدالله الفهد على دعمهم الدائم والمستمر للفرق الكشفية التطوعية مؤكداَ بأنهم سعداء بتسجيل وحدة المكفوفين لتكون ضمن فرقنا الكشفية وهذه الفئة الغالية

فيما أكد رئيس الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية القائد الكشفي علي العلي انهم سعداء بانظمام هذه الوحدة لفرق الديوانية الكشفية وأنهم فرحين بتقديم برامج ومبادرات ومناشط تسهم بتلبية رغبات أعضاء هذه الوحدة والتي نتطلع ان تكون من الوحدات الكشفية المتميزة على مستوى الوطن

بدوره عبر قائد الوحدة الكشفية للمكفوفين القائد الكشفي جمعان الزهراني عن سعادته بالانضمام لفرق ديوانية آل حسين التاريخية الكشفية مؤكدا بأن ذلك يعد مكسباً كبيراً للعمل معهم بهذه الديوانية التي تسهم في خدمة الوطن بكل مجالاته، ولها جهود مميزة بالمبادرات التطوعية المجتمعية.

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"الكشافة" تعتمد تسجيل وحدة كشفية للمكفوفين بديوانية "آل حسين" التاريخية
سبق

صدرت موافقة جمعية الكشافة العربية السعودية على تسجيل وحدة كشفية للمكفوفين بالفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية بقيادة القائد الكشفي جمعان بن سعد الزهراني، لتكون ضمن الوحدات الكشفية بالديوانية، حيث تضم وحدات للجوالة والمتقدم والفريق النسائي.

وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على الفريق الكشفي بالديوانية عبدالعزيز الحسين شكره لجمعية الكشافة السعودية برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروف عبدالله الفهد على دعمهم الدائم والمستمر للفرق الكشفية التطوعية مؤكداَ بأنهم سعداء بتسجيل وحدة المكفوفين لتكون ضمن فرقنا الكشفية وهذه الفئة الغالية

فيما أكد رئيس الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية القائد الكشفي علي العلي انهم سعداء بانظمام هذه الوحدة لفرق الديوانية الكشفية وأنهم فرحين بتقديم برامج ومبادرات ومناشط تسهم بتلبية رغبات أعضاء هذه الوحدة والتي نتطلع ان تكون من الوحدات الكشفية المتميزة على مستوى الوطن

بدوره عبر قائد الوحدة الكشفية للمكفوفين القائد الكشفي جمعان الزهراني عن سعادته بالانضمام لفرق ديوانية آل حسين التاريخية الكشفية مؤكدا بأن ذلك يعد مكسباً كبيراً للعمل معهم بهذه الديوانية التي تسهم في خدمة الوطن بكل مجالاته، ولها جهود مميزة بالمبادرات التطوعية المجتمعية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:34 PM

"الكشافة" تعتمد تسجيل وحدة كشفية للمكفوفين بديوانية "آل حسين" التاريخية

تضمّ وحدات للجوالة والمتقدم والفريق النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة جمعية الكشافة العربية السعودية على تسجيل وحدة كشفية للمكفوفين بالفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية بقيادة القائد الكشفي جمعان بن سعد الزهراني، لتكون ضمن الوحدات الكشفية بالديوانية، حيث تضم وحدات للجوالة والمتقدم والفريق النسائي.

وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على الفريق الكشفي بالديوانية عبدالعزيز الحسين شكره لجمعية الكشافة السعودية برئاسة الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروف عبدالله الفهد على دعمهم الدائم والمستمر للفرق الكشفية التطوعية مؤكداَ بأنهم سعداء بتسجيل وحدة المكفوفين لتكون ضمن فرقنا الكشفية وهذه الفئة الغالية

فيما أكد رئيس الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية القائد الكشفي علي العلي انهم سعداء بانظمام هذه الوحدة لفرق الديوانية الكشفية وأنهم فرحين بتقديم برامج ومبادرات ومناشط تسهم بتلبية رغبات أعضاء هذه الوحدة والتي نتطلع ان تكون من الوحدات الكشفية المتميزة على مستوى الوطن

بدوره عبر قائد الوحدة الكشفية للمكفوفين القائد الكشفي جمعان الزهراني عن سعادته بالانضمام لفرق ديوانية آل حسين التاريخية الكشفية مؤكدا بأن ذلك يعد مكسباً كبيراً للعمل معهم بهذه الديوانية التي تسهم في خدمة الوطن بكل مجالاته، ولها جهود مميزة بالمبادرات التطوعية المجتمعية.

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