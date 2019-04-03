جامعة أم القرى تحتضن أول ملتقى علمي لتعلم اللغة الإنجليزية

‪ يقام غدًا بشطر الطالبات بالزاهر

أعلن مركز اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى وبرعاية كريمة من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي عن إقامة الملتقى العلمي الأول لتعليم وتعلم اللغة الإنجليزية والذي سيُقام يوم غدٍ الخميس ٢٨-٧-١٤٤٠هـ بشطر الطالبات بالزاهر، قاعة الجفالي ٢ مبنى (ب).

ويشتمل الملتقى على عددٍ من العروض لأبحاث علمية في مجال تدريس اللغة الإنجليزية، والمشكلات التي تواجه المعلم والطالب والتجارب الناجحة لتجاوز هذه العقبات وكيفية تمكين المعلم والطالب.

كما يستضيف الملتقى عددًا من أستاذات مركز اللغة الإنجليزية في حلقة نقاش حول التحديات التي تواجه المعلم والطالب في تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة والحلول الممكنة لتجاوزها.