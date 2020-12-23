أمريكا تسجِّل 195.759 إصابة جديدة بكورونا و3.165 حالة وفاة

الفيروس أصاب 14522 إيطاليًّا و12386 إسبانيًّا و937 يونانيًّا خلال 24ساعة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 195.759 إصابة مؤكدة، و3.165 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أظهرت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 18.170.062 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 321.734 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، سجّلت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 70395 حالة وفاة بعد تسجيل 553 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى أوروبيًّا، مشيرة في الوقت نفسه إلى هبوط عدد الإصابات "النشطة حاليًا" تحت مستوى 600 ألف، وهو الأدنى منذ ستة أسابيع.

وأضافت بأن عدد الإصابات المشخصة في آخر 24 ساعة بلغ 14522 حالة، تعادل 8.3 في المئة من الفحوصات اليومية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1977370 حالة منذ تفشي الجائحة.

وسجّلت إسبانيا 178 وفاة و12386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 1842289 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49698 حالة منذ بداية الأزمة الصحية.

وفي اليونان بلغ عدد الوفيات الجديدة بسبب الفيروس 62 حالة و937 إصابة مؤكدة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة في البلاد ارتفعت بذلك إلى 4402 حالة وفاة و133365إصابة بالفيروس التاجي.

وسجّلت لوكسمبورغ 400 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 45209 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ إلى أنها سجلت كذلك خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 458 حالة.