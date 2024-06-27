النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغلوث": السعودية تسعى لتنويع مصادر الدخل محلياً وعالمياً

أشاد بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين، حيث يلعب الجانب الاقتصادي دوراً مهماً جداً في تعزيز تنفيذ برامج رؤية 2030 من أجل تشجيع الاستثمارات والخبرة والتقنية في برامج كثيرة، حيث إن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوفد السعودي مع رئيس دولة كوريا الجنوبية في مجالات عدة، الطاقة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمنشآت والاستثمار.

وبين "المغلوث" أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية، والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، والاستحواذ العسكري، بالإضافة إلى السيارات، والإشراف على المؤسسات المالية واقتصاد الهيدروجين وبرنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتأمين الصحي وأخيراً التعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية.

وقال: إن هذا التعاون سوف يرفع بالناتج المحلي ويعزز الحراك والنمو الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى نقل التقنية وكسب الخبرات وفتح فرص وظيفية للسعوديين بل تسهم تلك الاتفاقيات في توطين الصناعات في الصناعات العسكرية والطاقة والتكنولوجيا، وقد ساهمت المملكة في مشاريع استثمارية في إنشاء مصفاة لشركة أرامكو السعودية. وإن تأكيد سعي المملكة في تنويع مصادر الدخل ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي في مناطق كثيرة من العالم.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المغلوث": السعودية تسعى لتنويع مصادر الدخل محلياً وعالمياً
سبق

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين، حيث يلعب الجانب الاقتصادي دوراً مهماً جداً في تعزيز تنفيذ برامج رؤية 2030 من أجل تشجيع الاستثمارات والخبرة والتقنية في برامج كثيرة، حيث إن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوفد السعودي مع رئيس دولة كوريا الجنوبية في مجالات عدة، الطاقة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمنشآت والاستثمار.

وبين "المغلوث" أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية، والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، والاستحواذ العسكري، بالإضافة إلى السيارات، والإشراف على المؤسسات المالية واقتصاد الهيدروجين وبرنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتأمين الصحي وأخيراً التعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية.

وقال: إن هذا التعاون سوف يرفع بالناتج المحلي ويعزز الحراك والنمو الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى نقل التقنية وكسب الخبرات وفتح فرص وظيفية للسعوديين بل تسهم تلك الاتفاقيات في توطين الصناعات في الصناعات العسكرية والطاقة والتكنولوجيا، وقد ساهمت المملكة في مشاريع استثمارية في إنشاء مصفاة لشركة أرامكو السعودية. وإن تأكيد سعي المملكة في تنويع مصادر الدخل ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي في مناطق كثيرة من العالم.


26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:28 PM

"المغلوث": السعودية تسعى لتنويع مصادر الدخل محلياً وعالمياً

أشاد بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
530

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، بعمق العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في شتى الميادين، حيث يلعب الجانب الاقتصادي دوراً مهماً جداً في تعزيز تنفيذ برامج رؤية 2030 من أجل تشجيع الاستثمارات والخبرة والتقنية في برامج كثيرة، حيث إن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوفد السعودي مع رئيس دولة كوريا الجنوبية في مجالات عدة، الطاقة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمنشآت والاستثمار.

وبين "المغلوث" أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية، والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، والاستحواذ العسكري، بالإضافة إلى السيارات، والإشراف على المؤسسات المالية واقتصاد الهيدروجين وبرنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتأمين الصحي وأخيراً التعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والمعهد الكوري للتنمية.

وقال: إن هذا التعاون سوف يرفع بالناتج المحلي ويعزز الحراك والنمو الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى نقل التقنية وكسب الخبرات وفتح فرص وظيفية للسعوديين بل تسهم تلك الاتفاقيات في توطين الصناعات في الصناعات العسكرية والطاقة والتكنولوجيا، وقد ساهمت المملكة في مشاريع استثمارية في إنشاء مصفاة لشركة أرامكو السعودية. وإن تأكيد سعي المملكة في تنويع مصادر الدخل ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي في مناطق كثيرة من العالم.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,278
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,669
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,023

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة