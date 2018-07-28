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النصر يكسب ودية بانديف أكاديميا.. بهدفي "حمدالله " وعبدالفتاح

خلال معسكر الفريق في بلغاريا

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره بانديف أكاديميا المقدوني بهدفين دون مقابل، وذلك في تجربة الأصفر الودية الأولى خلال معسكر الفريق في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد2021-2022.

وأحرز هدفي النصر " المغربي "عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يكسب ودية بانديف أكاديميا.. بهدفي "حمدالله " وعبدالفتاح
سبق

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره بانديف أكاديميا المقدوني بهدفين دون مقابل، وذلك في تجربة الأصفر الودية الأولى خلال معسكر الفريق في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد2021-2022.

وأحرز هدفي النصر " المغربي "عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:10 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:57 AM

النصر يكسب ودية بانديف أكاديميا.. بهدفي "حمدالله " وعبدالفتاح

خلال معسكر الفريق في بلغاريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,142

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره بانديف أكاديميا المقدوني بهدفين دون مقابل، وذلك في تجربة الأصفر الودية الأولى خلال معسكر الفريق في بلغاريا، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد2021-2022.

وأحرز هدفي النصر " المغربي "عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم.

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