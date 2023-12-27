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"القويحص" يدشن الأدلة الإجرائية والتنفيذية بالمشروعات الحكومية بمكة

للإسهام في تسهيل الإجراءات المتخذة من دراسة المشاريع ومراحلها

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، اليوم، الأدلة الإجرائية والتنفيذية للمشروعات، والمعد من قبل مكتب إدارة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بحضور أعضاء من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وأوضح المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع أحمد بن جزاء المحمادي، أن الدليل سيسهم في تسهيل الإجراءات المتخذة من دراسة المشروع ومراحلها، مرورًا بعمليات الطرح والترسية إلى الانتهاء من المشروع، كما يمكن الاستفادة من الأدلة بجهاز الأمانة والأجهزة الحكومية الأخرى.

وبين أن الأدلة تتكون من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي دليل إعداد وتخطيط المحفظة الخمسية للأمانة، وتتكون من 15 جزءًا و14 نموذجًا؛ والمرحلة الثانية دليل الإجراءات للتصاميم والعطاء، وتتكون من 25 دليلًا و23 نموذجًا؛ والمرحلة الثالثة هي دليل المهندس لإدارة المشاريع، وتتكون من 46 دليلًا و74 نموذجًا، وبها تتحقق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية ومتابعة تنفيذها، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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"القويحص" يدشن الأدلة الإجرائية والتنفيذية بالمشروعات الحكومية بمكة
سبق

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، اليوم، الأدلة الإجرائية والتنفيذية للمشروعات، والمعد من قبل مكتب إدارة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بحضور أعضاء من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وأوضح المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع أحمد بن جزاء المحمادي، أن الدليل سيسهم في تسهيل الإجراءات المتخذة من دراسة المشروع ومراحلها، مرورًا بعمليات الطرح والترسية إلى الانتهاء من المشروع، كما يمكن الاستفادة من الأدلة بجهاز الأمانة والأجهزة الحكومية الأخرى.

وبين أن الأدلة تتكون من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي دليل إعداد وتخطيط المحفظة الخمسية للأمانة، وتتكون من 15 جزءًا و14 نموذجًا؛ والمرحلة الثانية دليل الإجراءات للتصاميم والعطاء، وتتكون من 25 دليلًا و23 نموذجًا؛ والمرحلة الثالثة هي دليل المهندس لإدارة المشاريع، وتتكون من 46 دليلًا و74 نموذجًا، وبها تتحقق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية ومتابعة تنفيذها، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:11 PM

"القويحص" يدشن الأدلة الإجرائية والتنفيذية بالمشروعات الحكومية بمكة

للإسهام في تسهيل الإجراءات المتخذة من دراسة المشاريع ومراحلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، اليوم، الأدلة الإجرائية والتنفيذية للمشروعات، والمعد من قبل مكتب إدارة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بحضور أعضاء من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وأوضح المشرف العام على مكتب إدارة المشاريع أحمد بن جزاء المحمادي، أن الدليل سيسهم في تسهيل الإجراءات المتخذة من دراسة المشروع ومراحلها، مرورًا بعمليات الطرح والترسية إلى الانتهاء من المشروع، كما يمكن الاستفادة من الأدلة بجهاز الأمانة والأجهزة الحكومية الأخرى.

وبين أن الأدلة تتكون من ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي دليل إعداد وتخطيط المحفظة الخمسية للأمانة، وتتكون من 15 جزءًا و14 نموذجًا؛ والمرحلة الثانية دليل الإجراءات للتصاميم والعطاء، وتتكون من 25 دليلًا و23 نموذجًا؛ والمرحلة الثالثة هي دليل المهندس لإدارة المشاريع، وتتكون من 46 دليلًا و74 نموذجًا، وبها تتحقق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية ومتابعة تنفيذها، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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