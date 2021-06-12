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"بايدن" و"بوتين" يعقدان مؤتمرين صحفيين منفصلين عقب قمتهما في جنيف

البيت الأبيض تَوَقّع أن يتسم اجتماعهما بالصراحة

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوقوف أمام عدسات الكاميرات بشكل منفصل، عقب قمتهما المرتقبة على نطاق واسع في جنيف، الأربعاء المقبل؛ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول من الإدارة الأمريكية، اليوم (السبت).

وتَوقع البيت الأبيض، أن يكون الاجتماع بين الرئيسين متسمًا بالصراحة ومباشرًا.

واعتبر أن مؤتمرًا صحافيًّا بصورة منفردة، هو الصيغة الملائمة للتواصل بوضوح مع الصحافة الحرة في القضايا، التي أثيرت في الاجتماع فيما يتعلق بالمجالات التي قد نتفق فيها وفي المجالات التي نشعر بخصوصها بمخاوف كبيرة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سوف يعقد أيضًا مؤتمرًا صحافيًّا منفردًا.

والاجتماع مع "بوتين" هو آخر موعد في أولى رحلات "بايدن" الخارجية بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" و"بوتين" يعقدان مؤتمرين صحفيين منفصلين عقب قمتهما في جنيف
سبق

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوقوف أمام عدسات الكاميرات بشكل منفصل، عقب قمتهما المرتقبة على نطاق واسع في جنيف، الأربعاء المقبل؛ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول من الإدارة الأمريكية، اليوم (السبت).

وتَوقع البيت الأبيض، أن يكون الاجتماع بين الرئيسين متسمًا بالصراحة ومباشرًا.

واعتبر أن مؤتمرًا صحافيًّا بصورة منفردة، هو الصيغة الملائمة للتواصل بوضوح مع الصحافة الحرة في القضايا، التي أثيرت في الاجتماع فيما يتعلق بالمجالات التي قد نتفق فيها وفي المجالات التي نشعر بخصوصها بمخاوف كبيرة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سوف يعقد أيضًا مؤتمرًا صحافيًّا منفردًا.

والاجتماع مع "بوتين" هو آخر موعد في أولى رحلات "بايدن" الخارجية بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
08:00 PM

"بايدن" و"بوتين" يعقدان مؤتمرين صحفيين منفصلين عقب قمتهما في جنيف

البيت الأبيض تَوَقّع أن يتسم اجتماعهما بالصراحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوقوف أمام عدسات الكاميرات بشكل منفصل، عقب قمتهما المرتقبة على نطاق واسع في جنيف، الأربعاء المقبل؛ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول من الإدارة الأمريكية، اليوم (السبت).

وتَوقع البيت الأبيض، أن يكون الاجتماع بين الرئيسين متسمًا بالصراحة ومباشرًا.

واعتبر أن مؤتمرًا صحافيًّا بصورة منفردة، هو الصيغة الملائمة للتواصل بوضوح مع الصحافة الحرة في القضايا، التي أثيرت في الاجتماع فيما يتعلق بالمجالات التي قد نتفق فيها وفي المجالات التي نشعر بخصوصها بمخاوف كبيرة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم بوتين ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي سوف يعقد أيضًا مؤتمرًا صحافيًّا منفردًا.

والاجتماع مع "بوتين" هو آخر موعد في أولى رحلات "بايدن" الخارجية بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.

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