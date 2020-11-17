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"سكني" يُطلق مشروع وسط الرياض يوفّر 476 وحدة لمستفيديه

بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "مسكن هايتس" وسط مدينة الرياض، ليوفّر 476 فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع والوحدات، ويمكن معاينة الوحدات وحجزها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546825 ضمن إجراءات سهلة وميسرة واستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن مشروع "مسكن هايتس" يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية، وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة متكاملة الخدمات والمرافق توفّر معايير جودة الحياة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعاً سكنياً تتوزع في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تنافسية وأقساط شهرية مُيسرة، منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 ملايين متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ويستمر برنامج "سكني" في توفير مزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكن المواطنين من التملك لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، كما يستهدف البرنامج خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُطلق مشروع وسط الرياض يوفّر 476 وحدة لمستفيديه
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "مسكن هايتس" وسط مدينة الرياض، ليوفّر 476 فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع والوحدات، ويمكن معاينة الوحدات وحجزها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546825 ضمن إجراءات سهلة وميسرة واستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن مشروع "مسكن هايتس" يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية، وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة متكاملة الخدمات والمرافق توفّر معايير جودة الحياة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعاً سكنياً تتوزع في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تنافسية وأقساط شهرية مُيسرة، منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 ملايين متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ويستمر برنامج "سكني" في توفير مزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكن المواطنين من التملك لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، كما يستهدف البرنامج خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
06:13 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
06:20 PM

"سكني" يُطلق مشروع وسط الرياض يوفّر 476 وحدة لمستفيديه

بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "مسكن هايتس" وسط مدينة الرياض، ليوفّر 476 فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ المشاريع والوحدات، ويمكن معاينة الوحدات وحجزها من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546825 ضمن إجراءات سهلة وميسرة واستحقاق فوري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن مشروع "مسكن هايتس" يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية، وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة متكاملة الخدمات والمرافق توفّر معايير جودة الحياة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعاً سكنياً تتوزع في أنحاء مدينة الرياض لتوفّر أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بنماذج وتصاميم متنوعة تشمل فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار تنافسية وأقساط شهرية مُيسرة، منها 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 ملايين متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.

ويستمر برنامج "سكني" في توفير مزيد من المشاريع والمخططات لتوفير خيارات تمكن المواطنين من التملك لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، كما يستهدف البرنامج خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

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