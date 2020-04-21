وبيّنت المديرية أن الاختصاصات المطلوبة للتعاقد هي: (عناية مركزة، وتخدير وطوارئ، ومكافحة عدوى، وصحة عامة، ووبائيات، وتمريض، وعلاج تنفسي)؛ موضحة أن على الراغبين في التعاقد إرسال السيرة الذاتية، وصورة المؤهل العلمي المطلوب والهوية أو الإقامة، وصورة من بطاقة الهيئة وشهادة التصنيف والتسجيل في الهيئة السعودية، بالإضافة إلى وثيقة تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء على البريد الإلكتروني لإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة جدة.

أعلنت "صحة جدة"، عن حاجتها إلى استقطاب عدد من الأطباء والأخصائيين والتمريض لمكافحة جائحة #كورونا المستجد #كوفيد_١٩؛ وذلك عن طريق التعاقد المؤقت.

"صحة جدة" تعلن عن حاجتها لكوادر صحية لمكافحة "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21 أعلنت "صحة جدة"، عن حاجتها إلى استقطاب عدد من الأطباء والأخصائيين والتمريض لمكافحة جائحة #كورونا المستجد #كوفيد_١٩؛ وذلك عن طريق التعاقد المؤقت. وبيّنت المديرية أن الاختصاصات المطلوبة للتعاقد هي: (عناية مركزة، وتخدير وطوارئ، ومكافحة عدوى، وصحة عامة، ووبائيات، وتمريض، وعلاج تنفسي)؛ موضحة أن على الراغبين في التعاقد إرسال السيرة الذاتية، وصورة المؤهل العلمي المطلوب والهوية أو الإقامة، وصورة من بطاقة الهيئة وشهادة التصنيف والتسجيل في الهيئة السعودية، بالإضافة إلى وثيقة تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء على البريد الإلكتروني لإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة جدة. profvisit-jeddah@moh.gov.sa

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 11:51 AM

اخر تعديل 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 01:26 PM

"صحة جدة" تعلن عن حاجتها لكوادر صحية لمكافحة "كورونا" قالت: وفق عدد من الاختصاصات وعن طريق التعاقد المؤقت





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أعلنت "صحة جدة"، عن حاجتها إلى استقطاب عدد من الأطباء والأخصائيين والتمريض لمكافحة جائحة #كورونا المستجد #كوفيد_١٩؛ وذلك عن طريق التعاقد المؤقت.

وبيّنت المديرية أن الاختصاصات المطلوبة للتعاقد هي: (عناية مركزة، وتخدير وطوارئ، ومكافحة عدوى، وصحة عامة، ووبائيات، وتمريض، وعلاج تنفسي)؛ موضحة أن على الراغبين في التعاقد إرسال السيرة الذاتية، وصورة المؤهل العلمي المطلوب والهوية أو الإقامة، وصورة من بطاقة الهيئة وشهادة التصنيف والتسجيل في الهيئة السعودية، بالإضافة إلى وثيقة تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء على البريد الإلكتروني لإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة جدة.

profvisit-jeddah@moh.gov.sa