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القنفذة.. خطأ في تشخيص حالة مريض يتسبب في إصابته بمرض آخر

"الصحة" تؤكد متابعة شكواه والتحقق منها

قال المواطن زين الزبيدي: إنه تعرض لخطأ طبي أثناء تشخيص حالته الصحية، تسبب في حدوث معاناة ومرض آخر.

وفي التفاصيل التي رواها الزبيدي لـ"سبق" قال: إنه "ذهب الأربعاء الماضي لأحد مستشفيات القنفذة، عندما كان يعاني من ألم في أذنه اليمنى، وتمت معاينة حالته وصرف الدواء له، وبعد أخذه لذلك الدواء ظهرت على جسده في اليوم التالي أعراض غريبة، عبارة عن تورم وطفح في مقدمة الوجه، قبل أن يعود للمستشفى ليعطوه دواء آخر، وعاد اليوم السبت لنفس المستشفى لأنه يعاني من آلام وحرارة بسبب هذه الأعراض التي ظهرت بسبب الدواء؛ لكنه لم يجد علاجًا أو تشخيصًا واضحًا من قِبَل المستشفى"، حسب قوله.

وبدوره بيّن متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن المريض تَقَدم بشكوى عن طريق 937 وهي محل اهتمام ومتابعة، وسيتم التأكد والتحقق من شكوى المريض مع تمنياتنا له بالشفاء والسلامة.

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القنفذة.. خطأ في تشخيص حالة مريض يتسبب في إصابته بمرض آخر
سبق

قال المواطن زين الزبيدي: إنه تعرض لخطأ طبي أثناء تشخيص حالته الصحية، تسبب في حدوث معاناة ومرض آخر.

وفي التفاصيل التي رواها الزبيدي لـ"سبق" قال: إنه "ذهب الأربعاء الماضي لأحد مستشفيات القنفذة، عندما كان يعاني من ألم في أذنه اليمنى، وتمت معاينة حالته وصرف الدواء له، وبعد أخذه لذلك الدواء ظهرت على جسده في اليوم التالي أعراض غريبة، عبارة عن تورم وطفح في مقدمة الوجه، قبل أن يعود للمستشفى ليعطوه دواء آخر، وعاد اليوم السبت لنفس المستشفى لأنه يعاني من آلام وحرارة بسبب هذه الأعراض التي ظهرت بسبب الدواء؛ لكنه لم يجد علاجًا أو تشخيصًا واضحًا من قِبَل المستشفى"، حسب قوله.

وبدوره بيّن متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن المريض تَقَدم بشكوى عن طريق 937 وهي محل اهتمام ومتابعة، وسيتم التأكد والتحقق من شكوى المريض مع تمنياتنا له بالشفاء والسلامة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:41 PM

القنفذة.. خطأ في تشخيص حالة مريض يتسبب في إصابته بمرض آخر

"الصحة" تؤكد متابعة شكواه والتحقق منها

A A A
حسن العيسي - القنفذة
7
17,416

قال المواطن زين الزبيدي: إنه تعرض لخطأ طبي أثناء تشخيص حالته الصحية، تسبب في حدوث معاناة ومرض آخر.

وفي التفاصيل التي رواها الزبيدي لـ"سبق" قال: إنه "ذهب الأربعاء الماضي لأحد مستشفيات القنفذة، عندما كان يعاني من ألم في أذنه اليمنى، وتمت معاينة حالته وصرف الدواء له، وبعد أخذه لذلك الدواء ظهرت على جسده في اليوم التالي أعراض غريبة، عبارة عن تورم وطفح في مقدمة الوجه، قبل أن يعود للمستشفى ليعطوه دواء آخر، وعاد اليوم السبت لنفس المستشفى لأنه يعاني من آلام وحرارة بسبب هذه الأعراض التي ظهرت بسبب الدواء؛ لكنه لم يجد علاجًا أو تشخيصًا واضحًا من قِبَل المستشفى"، حسب قوله.

وبدوره بيّن متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن المريض تَقَدم بشكوى عن طريق 937 وهي محل اهتمام ومتابعة، وسيتم التأكد والتحقق من شكوى المريض مع تمنياتنا له بالشفاء والسلامة.

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