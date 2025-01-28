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البنك الأهلي يدعم "الأخضر" كشريك رسمي للكرة السعودية

يجسدان شعار "معًا نصنع الغد" وضمن تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية 2030

شارك رائد قطاع المصارف، البنك الأهلي السعودي، مؤخرًا، في إقامة عدد من الفعاليات لدعم منتخبنا السعودي خلال لقائه الأخير مع المنتخب العماني الشقيق ضمن تصفيات نهائي كأس العالم، وذلك ضمن شراكته الحصرية والرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبراز قوة السعودية إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن شعاره: معًا نصنع الغد.


وضمت الشراكة أنشطة وبرامج الاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، كما تأتي هذه الشراكة من أجل مواصلة التعاون بين الطرفين، والذي بدأ منذ توقيع عقد الشراكة عام 2017".

وأكدت رعاية البنك الحصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثلًا في البنك الأهلي الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تطوير القطاع الرياضي، ولاسيما رياضة كرة القدم بشكل خاص التي تحظى باهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي.

كما تساهم هذه الشراكة في تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما تتزامن هذه الشراكة مع مرور 40 عامًا على دعمه لكرة القدم السعودية، وهي المهمة التي وضعها البنك على عاتقه منذ عام 1981؛ حيث كان لهذا الدعم دور كبير بالمساهمة في تطوير كرة القدم السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك الأهلي يدعم "الأخضر" كشريك رسمي للكرة السعودية
سبق

شارك رائد قطاع المصارف، البنك الأهلي السعودي، مؤخرًا، في إقامة عدد من الفعاليات لدعم منتخبنا السعودي خلال لقائه الأخير مع المنتخب العماني الشقيق ضمن تصفيات نهائي كأس العالم، وذلك ضمن شراكته الحصرية والرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبراز قوة السعودية إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن شعاره: معًا نصنع الغد.


وضمت الشراكة أنشطة وبرامج الاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، كما تأتي هذه الشراكة من أجل مواصلة التعاون بين الطرفين، والذي بدأ منذ توقيع عقد الشراكة عام 2017".

وأكدت رعاية البنك الحصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثلًا في البنك الأهلي الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تطوير القطاع الرياضي، ولاسيما رياضة كرة القدم بشكل خاص التي تحظى باهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي.

كما تساهم هذه الشراكة في تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما تتزامن هذه الشراكة مع مرور 40 عامًا على دعمه لكرة القدم السعودية، وهي المهمة التي وضعها البنك على عاتقه منذ عام 1981؛ حيث كان لهذا الدعم دور كبير بالمساهمة في تطوير كرة القدم السعودية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
07:20 PM

البنك الأهلي يدعم "الأخضر" كشريك رسمي للكرة السعودية

يجسدان شعار "معًا نصنع الغد" وضمن تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك رائد قطاع المصارف، البنك الأهلي السعودي، مؤخرًا، في إقامة عدد من الفعاليات لدعم منتخبنا السعودي خلال لقائه الأخير مع المنتخب العماني الشقيق ضمن تصفيات نهائي كأس العالم، وذلك ضمن شراكته الحصرية والرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لإبراز قوة السعودية إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن شعاره: معًا نصنع الغد.


وضمت الشراكة أنشطة وبرامج الاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، كما تأتي هذه الشراكة من أجل مواصلة التعاون بين الطرفين، والذي بدأ منذ توقيع عقد الشراكة عام 2017".

وأكدت رعاية البنك الحصرية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثلًا في البنك الأهلي الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تطوير القطاع الرياضي، ولاسيما رياضة كرة القدم بشكل خاص التي تحظى باهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي.

كما تساهم هذه الشراكة في تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما تتزامن هذه الشراكة مع مرور 40 عامًا على دعمه لكرة القدم السعودية، وهي المهمة التي وضعها البنك على عاتقه منذ عام 1981؛ حيث كان لهذا الدعم دور كبير بالمساهمة في تطوير كرة القدم السعودية.

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