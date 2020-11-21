شاهد.. حسابات الشؤون الإسلامية وبروشورات برامجها تتوشح بشعار قمة العشرين

تزامنًا مع بدء أعمال الدورة الخامسة العشرة لها

توشحت حسابات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواقع التواصل الاجتماعي وبروشورات برامجها الدعوية المتنوعة بشعار قمة العشرين، تزامنًا مع بدء أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت بالرياض بشكل افتراضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على مدار يومَي 21 و22 نوفمبر.

وتعدّ قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض اليوم السبت وغداً الأحد 21 و22 من شهر نوفمبر الجاري، تاريخية على مستوى العالم العربي فهي الأولى من نوعها التي تعقد في دولة عربية، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي احتفاء الشؤون الإسلامية بهذه القمة في إطار الاعتزاز والفخر بمنجزات الوطن والتنويه بما يقدمه ولاة الأمر - حفظهم الله - لرفعه وعز الوطن وجعله في مصاف الدول المتقدمة، حيث تعد استضافة للمملكة لهذا الحدث العالمي مفخرة ليست للسعوديين فحسب بل لكل عربي ومسلم بالعالم.