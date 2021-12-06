النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة للطلاب والطالبات: أنتم مستقبل وطننا فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم

بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.. داعيًا للجميع بالتوفيق

وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، داعيًا للجميع بالتوفيق، وقال بهذه المناسبة: "أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. أنتم مستقبل وطننا، فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم، وثقوا بأنكم مستقبلنا الطموح، بمكتسباتكم ومعارفكم ومهاراتكم".

وأضاف: "كما ندعو الله -عز وجل- أن يسدد جهود معلميكم، وقيادات التعليم في مملكتنا، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الباحة للطلاب والطالبات: أنتم مستقبل وطننا فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم
سبق

وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، داعيًا للجميع بالتوفيق، وقال بهذه المناسبة: "أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. أنتم مستقبل وطننا، فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم، وثقوا بأنكم مستقبلنا الطموح، بمكتسباتكم ومعارفكم ومهاراتكم".

وأضاف: "كما ندعو الله -عز وجل- أن يسدد جهود معلميكم، وقيادات التعليم في مملكتنا، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:06 AM

أمير الباحة للطلاب والطالبات: أنتم مستقبل وطننا فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم

بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.. داعيًا للجميع بالتوفيق

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
675

وجَّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، كلمة لأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمنطقة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، داعيًا للجميع بالتوفيق، وقال بهذه المناسبة: "أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. أنتم مستقبل وطننا، فحققوا الآمال بجدكم واجتهادكم، وثقوا بأنكم مستقبلنا الطموح، بمكتسباتكم ومعارفكم ومهاراتكم".

وأضاف: "كما ندعو الله -عز وجل- أن يسدد جهود معلميكم، وقيادات التعليم في مملكتنا، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية الطموحة 2030".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,208
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,543
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,320
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة