قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر " البرازيلي " مانو مينيزيس، الاثنين، إن لديهم احتراماً لفريق تراكتور منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلتقيه غداً الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. وزاد مينيزيس خلال المؤتمر الصحفي، الاثنين:" النصر يرغب دائماً بالوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة وإسعاد جماهيره الكبيرة". وأضاف :" الفرح يأتي عبر تقديم المستويات المميزة والنتائج لنسعد جماهير النصر، لدينا احترام كبير لفريق تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل". وعن المشكلات التي عانى منها تراكتور خلال الأيام الماضية، قال:" كل فريق لديه مشاكله وصعوباته دائماً، ربما تراكتور لديه بعض المشاكل الآن ولكن هذا طبيعي وهو حال الكرة، نحن نحضر هنا أيضاً بمجموعة لاعبين غائبين وعلى كل فريق أن يحارب على حظوظه تحت أي ظرف". واختتم :" في طبيعة الحال نحن نفضل وجود الجماهير لأنهم يزيدون من جمال اللعبة لكن الظروف الحالية في كل العالم تتطلب أن نحضر أنفسنا للتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة وأن نحفز اللاعبين أن يفكروا بجماهير النصر الكبيرة خلف الشاشات".

مدرب النصر" مانو " : نحترم تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-13 قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر " البرازيلي " مانو مينيزيس، الاثنين، إن لديهم احتراماً لفريق تراكتور منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلتقيه غداً الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وزاد مينيزيس خلال المؤتمر الصحفي، الاثنين:" النصر يرغب دائماً بالوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة وإسعاد جماهيره الكبيرة".

وأضاف :" الفرح يأتي عبر تقديم المستويات المميزة والنتائج لنسعد جماهير النصر، لدينا احترام كبير لفريق تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل".

وعن المشكلات التي عانى منها تراكتور خلال الأيام الماضية، قال:" كل فريق لديه مشاكله وصعوباته دائماً، ربما تراكتور لديه بعض المشاكل الآن ولكن هذا طبيعي وهو حال الكرة، نحن نحضر هنا أيضاً بمجموعة لاعبين غائبين وعلى كل فريق أن يحارب على حظوظه تحت أي ظرف".

واختتم :" في طبيعة الحال نحن نفضل وجود الجماهير لأنهم يزيدون من جمال اللعبة لكن الظروف الحالية في كل العالم تتطلب أن نحضر أنفسنا للتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة وأن نحفز اللاعبين أن يفكروا بجماهير النصر الكبيرة خلف الشاشات".

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 08:07 PM

مدرب النصر" مانو " : نحترم تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل قبل اللقاء الآسيوي المنتظر في دور الـ16





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قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر " البرازيلي " مانو مينيزيس، الاثنين، إن لديهم احتراماً لفريق تراكتور منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، حيث يلتقيه غداً الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وزاد مينيزيس خلال المؤتمر الصحفي، الاثنين:" النصر يرغب دائماً بالوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة وإسعاد جماهيره الكبيرة".

وأضاف :" الفرح يأتي عبر تقديم المستويات المميزة والنتائج لنسعد جماهير النصر، لدينا احترام كبير لفريق تراكتور ولكن هدفنا واضح وهو الفوز والتأهل".

وعن المشكلات التي عانى منها تراكتور خلال الأيام الماضية، قال:" كل فريق لديه مشاكله وصعوباته دائماً، ربما تراكتور لديه بعض المشاكل الآن ولكن هذا طبيعي وهو حال الكرة، نحن نحضر هنا أيضاً بمجموعة لاعبين غائبين وعلى كل فريق أن يحارب على حظوظه تحت أي ظرف".

واختتم :" في طبيعة الحال نحن نفضل وجود الجماهير لأنهم يزيدون من جمال اللعبة لكن الظروف الحالية في كل العالم تتطلب أن نحضر أنفسنا للتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة وأن نحفز اللاعبين أن يفكروا بجماهير النصر الكبيرة خلف الشاشات".