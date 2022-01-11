أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، المرحلة الخامسة من صيانة وترميم منازل المستفيدين. وقال مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، عبده عطيف: إن الجمعية أنهت المرحلة الخامسة من ترميم منازل المستفيدين، من خلال ترميم 20 منزلاً من منازل المستفيدين المقيدين بكشوف الجمعية. وأضاف: بلغت التكلفة 180 ألف ريال مقدمة من منصة "إحسان" الخيرية. يأتي ذلك ضمن جهود المنصة في دعم برامج الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية. من جانبهم عبر مستفيدو الجمعية الخيرية من برنامج صيانة وترميم المنازل، عن شكرهم للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، ومنصة "إحسان"؛ لترميم منازلهم وصيانتها.

انتهاء ترميم 20 منزلاً في نجران بـ180 ألف ريال من "إحسان" علي حفول سبق 2022-01-11 أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، المرحلة الخامسة من صيانة وترميم منازل المستفيدين.



وقال مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، عبده عطيف: إن الجمعية أنهت المرحلة الخامسة من ترميم منازل المستفيدين، من خلال ترميم 20 منزلاً من منازل المستفيدين المقيدين بكشوف الجمعية.



وأضاف: بلغت التكلفة 180 ألف ريال مقدمة من منصة "إحسان" الخيرية.



يأتي ذلك ضمن جهود المنصة في دعم برامج الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.



من جانبهم عبر مستفيدو الجمعية الخيرية من برنامج صيانة وترميم المنازل، عن شكرهم للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، ومنصة "إحسان"؛ لترميم منازلهم وصيانتها.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 06:56 PM

انتهاء ترميم 20 منزلاً في نجران بـ180 ألف ريال من "إحسان" ضمن المرحلة الخامسة للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية





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أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، المرحلة الخامسة من صيانة وترميم منازل المستفيدين.



وقال مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، عبده عطيف: إن الجمعية أنهت المرحلة الخامسة من ترميم منازل المستفيدين، من خلال ترميم 20 منزلاً من منازل المستفيدين المقيدين بكشوف الجمعية.



وأضاف: بلغت التكلفة 180 ألف ريال مقدمة من منصة "إحسان" الخيرية.



يأتي ذلك ضمن جهود المنصة في دعم برامج الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.



من جانبهم عبر مستفيدو الجمعية الخيرية من برنامج صيانة وترميم المنازل، عن شكرهم للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، ومنصة "إحسان"؛ لترميم منازلهم وصيانتها.