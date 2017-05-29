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محافظ المجمعة: إنجاز الفيصلي تاريخي ويحمل أغلى اسم على قلوبنا

بعد تحقيق الفيصلي كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن

قدَّم محافظ محافظة المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، التهنئة لمنسوبي نادي الفيصلي بعد حصول الفريق الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - من أمام التعاون.

وقال الأمير عبدالرحمن في مداخله مع قناة الرياضة السعودية: "أشكر الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بقيادة فهد المدلج، وأبارك لهم هذا الإنجاز الكبير والتاريخي (أغلى الكؤوس). هذا الإنجاز الذي يحمل أغلى اسم على قلوبنا، وهو اسم الوالد القائد مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. والتهنئة موصولة لجميع أهالي محافظة المجمعة على وجه العموم، و(حرمة) على وجه الخصوص".

وتمنى محافظ المجمعة التوفيق للفيصلي وشقيقه الفيحاء في معترك الدوري الموسم المقبل.

كما أشار محافظ المجمعة للجهد الكبير الذي يبذله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لعمل مؤسسي واضح، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في كل ما يخدم رياضة وشباب الوطن.

كأس الملك الفيصلي كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محافظ المجمعة: إنجاز الفيصلي تاريخي ويحمل أغلى اسم على قلوبنا
سبق

قدَّم محافظ محافظة المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، التهنئة لمنسوبي نادي الفيصلي بعد حصول الفريق الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - من أمام التعاون.

وقال الأمير عبدالرحمن في مداخله مع قناة الرياضة السعودية: "أشكر الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بقيادة فهد المدلج، وأبارك لهم هذا الإنجاز الكبير والتاريخي (أغلى الكؤوس). هذا الإنجاز الذي يحمل أغلى اسم على قلوبنا، وهو اسم الوالد القائد مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. والتهنئة موصولة لجميع أهالي محافظة المجمعة على وجه العموم، و(حرمة) على وجه الخصوص".

وتمنى محافظ المجمعة التوفيق للفيصلي وشقيقه الفيحاء في معترك الدوري الموسم المقبل.

كما أشار محافظ المجمعة للجهد الكبير الذي يبذله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لعمل مؤسسي واضح، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في كل ما يخدم رياضة وشباب الوطن.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:20 AM

محافظ المجمعة: إنجاز الفيصلي تاريخي ويحمل أغلى اسم على قلوبنا

بعد تحقيق الفيصلي كأس خادم الحرمَيْن الشريفَيْن

A A A
أحمد سرور - الرياض
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قدَّم محافظ محافظة المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، التهنئة لمنسوبي نادي الفيصلي بعد حصول الفريق الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - من أمام التعاون.

وقال الأمير عبدالرحمن في مداخله مع قناة الرياضة السعودية: "أشكر الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بقيادة فهد المدلج، وأبارك لهم هذا الإنجاز الكبير والتاريخي (أغلى الكؤوس). هذا الإنجاز الذي يحمل أغلى اسم على قلوبنا، وهو اسم الوالد القائد مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. والتهنئة موصولة لجميع أهالي محافظة المجمعة على وجه العموم، و(حرمة) على وجه الخصوص".

وتمنى محافظ المجمعة التوفيق للفيصلي وشقيقه الفيحاء في معترك الدوري الموسم المقبل.

كما أشار محافظ المجمعة للجهد الكبير الذي يبذله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لعمل مؤسسي واضح، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في كل ما يخدم رياضة وشباب الوطن.

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