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الجبير معزيًا في وفاة رئيس وزراء البحرين: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته

قال: نعزي الأشقاء وأنفسنا ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر حسابه في تويتر، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وقال: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته وبما قدّم لوطنه وأمته طوال أكثر من نصف قرن هو سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، نعزي الأشقاء الكرام بمملكة البحرين ونعزي أنفسنا، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير معزيًا في وفاة رئيس وزراء البحرين: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته
سبق

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر حسابه في تويتر، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وقال: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته وبما قدّم لوطنه وأمته طوال أكثر من نصف قرن هو سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، نعزي الأشقاء الكرام بمملكة البحرين ونعزي أنفسنا، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:27 AM

الجبير معزيًا في وفاة رئيس وزراء البحرين: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته

قال: نعزي الأشقاء وأنفسنا ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر حسابه في تويتر، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وقال: فقدنا بالخليج العربي رجلًا كبيرًا بوطنيته وبما قدّم لوطنه وأمته طوال أكثر من نصف قرن هو سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، نعزي الأشقاء الكرام بمملكة البحرين ونعزي أنفسنا، ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

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