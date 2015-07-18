أنقذت فزعة مسافر يمتهن التمريض، حالة تعرضت لهبوط في الدورة الدموية في أثناء عودة الرحلة رقم 321 من القاهرة إلى الرياض على متن الخطوط السعودية أمس. وكما هو متبع دولياً بأن يتم الإعلان من مقصورة الطائرة عن وجود أطباء عند حدوث أزمة؛ فقد أُعلن أمس لركاب الطائرة عقب معاناة مسافر عشريني واستنجاد المجاورين له في المقاعد بطاقم الطائرة الذين بدورهم وجهوا النداء للركاب. وتقدم فني طب الطوارئ في الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المسعف عبدالعزيز بن عبدالله العنزي مبرزاً بطاقة عمله، وباشر الحالة برفقة طبيب باتحاد كرة القدم المصرية، وتبين إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وضيق بالتنفس، وانخفاض بضغط الدم، وتم إعطاؤه أكسجين، وأدوية وسوائل حتى استعاد المريض وعيه. وعند وصول الطائرة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض باشرت فرقة إسعافية الحالة وتم تقديم الإجراء المناسب.

"العنزي" يلبي النداء الإنساني عبر رحلة جوية ويسعف مريضًا تعرّض لأزمة عيسى الحربي سبق 2019-07-18 أنقذت فزعة مسافر يمتهن التمريض، حالة تعرضت لهبوط في الدورة الدموية في أثناء عودة الرحلة رقم 321 من القاهرة إلى الرياض على متن الخطوط السعودية أمس.



وكما هو متبع دولياً بأن يتم الإعلان من مقصورة الطائرة عن وجود أطباء عند حدوث أزمة؛ فقد أُعلن أمس لركاب الطائرة عقب معاناة مسافر عشريني واستنجاد المجاورين له في المقاعد بطاقم الطائرة الذين بدورهم وجهوا النداء للركاب.



وتقدم فني طب الطوارئ في الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المسعف عبدالعزيز بن عبدالله العنزي مبرزاً بطاقة عمله، وباشر الحالة برفقة طبيب باتحاد كرة القدم المصرية، وتبين إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وضيق بالتنفس، وانخفاض بضغط الدم، وتم إعطاؤه أكسجين، وأدوية وسوائل حتى استعاد المريض وعيه.



وعند وصول الطائرة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض باشرت فرقة إسعافية الحالة وتم تقديم الإجراء المناسب.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 07:04 PM

"العنزي" يلبي النداء الإنساني عبر رحلة جوية ويسعف مريضًا تعرّض لأزمة يعمل في "هلال" الحدود الشمالية .. وكان قادماً من القاهرة للرياض





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أنقذت فزعة مسافر يمتهن التمريض، حالة تعرضت لهبوط في الدورة الدموية في أثناء عودة الرحلة رقم 321 من القاهرة إلى الرياض على متن الخطوط السعودية أمس.



وكما هو متبع دولياً بأن يتم الإعلان من مقصورة الطائرة عن وجود أطباء عند حدوث أزمة؛ فقد أُعلن أمس لركاب الطائرة عقب معاناة مسافر عشريني واستنجاد المجاورين له في المقاعد بطاقم الطائرة الذين بدورهم وجهوا النداء للركاب.



وتقدم فني طب الطوارئ في الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المسعف عبدالعزيز بن عبدالله العنزي مبرزاً بطاقة عمله، وباشر الحالة برفقة طبيب باتحاد كرة القدم المصرية، وتبين إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وضيق بالتنفس، وانخفاض بضغط الدم، وتم إعطاؤه أكسجين، وأدوية وسوائل حتى استعاد المريض وعيه.



وعند وصول الطائرة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض باشرت فرقة إسعافية الحالة وتم تقديم الإجراء المناسب.