مدرب الهلال يفرض التدريبات الصباحية والمسائية على اللاعبين

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرازيلي "ميكالي" من لاعبي فريقه الشروع في التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بدءًا من الأحد، وذلك تحضيرًا لبقية منافسات الموسم.



وعلى الصعيد الميداني، بدأ لاعبو الأزرق، بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات لياقية متنوعة، طبق بعدها المدرب البرازيلي عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على جزءٍ من مساحة الملعب.