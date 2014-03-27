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مدرب الهلال يفرض التدريبات الصباحية والمسائية على اللاعبين

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرازيلي "ميكالي" من لاعبي فريقه الشروع في التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بدءًا من الأحد، وذلك تحضيرًا لبقية منافسات الموسم.

وعلى الصعيد الميداني، بدأ لاعبو الأزرق، بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات لياقية متنوعة، طبق بعدها المدرب البرازيلي عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على جزءٍ من مساحة الملعب.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال يفرض التدريبات الصباحية والمسائية على اللاعبين
سبق

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرازيلي "ميكالي" من لاعبي فريقه الشروع في التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بدءًا من الأحد، وذلك تحضيرًا لبقية منافسات الموسم.

وعلى الصعيد الميداني، بدأ لاعبو الأزرق، بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات لياقية متنوعة، طبق بعدها المدرب البرازيلي عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على جزءٍ من مساحة الملعب.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
10:20 PM

مدرب الهلال يفرض التدريبات الصباحية والمسائية على اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرازيلي "ميكالي" من لاعبي فريقه الشروع في التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بدءًا من الأحد، وذلك تحضيرًا لبقية منافسات الموسم.

وعلى الصعيد الميداني، بدأ لاعبو الأزرق، بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات لياقية متنوعة، طبق بعدها المدرب البرازيلي عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على جزءٍ من مساحة الملعب.

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