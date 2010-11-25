ملك الأداء.. هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفر الآن للطلب المسبق في السعودية

يتميز ملك الأداء المطلق لهواتف الجيل الخامس 5G بتصوير فيديو غير اعتيادي وتصميم استثنائي

هاتف HUAWEI Mate40 Pro، ملك الأداء المطلق لهواتف الجيل الخامس 5G مع تصوير فيديو ممتاز، متوفر الآن للطلب المسبق عبر منصات التجارة الإلكترونية من هواوي وتجار التجزئة المعتمدين ومتجر هواوي الرئيسي في رياض بارك، بسعر 4.099 ريالات، والذي يشمل هدايا قيمة تشمل مزايا أعضاء VIP وبنك طاقة 40W SuperCharge وحامل شاحن لاسلكي 40W. يعرض هاتف HUAWEI Mate40 Pro، أحدث هاتف ذكي رائد من العلامة التجارية، ذروة تكنولوجيا هواوي من خلال أول مجموعة شرائح من الجيل الخامس 5G-5 نانومتر في العالم، وتصميم Space Ring الشهير وكاميرا Ultra Vision Cine لجميع السيناريوهات ولتصوير فيديو شبيه بالتصوير السينمائي.

يتميز هاتف HUAWEI Mate40 Pro بأحدث التطورات التكنولوجية والمبدعة من هواوي، ويرتقي مستوى الأداء من خلال مجموعة شرائح Kirin 9000 5G مع Super Uplink5G، بحجم 5 نانومتر فقط. وتم تحسين جودة الرسومات باستخدام وحدة معالجة الرسومات Mai G78 ذات 24 نواة؛ بينما يتم استكمال الأداء العام بكفاءة طاقة أفضل. يأتي الهاتف أيضًا بتصميم Space Ring الشهير الذي يوفر مظهرًا مستقبليًّا. في مقدمة الهاتف، تتيح شاشة HUAWEI Horizon Display المنحنية بزاوية 88 درجة تجربة مشاهدة غامرة لم يسبق لها مثيل؛ بينما تكمل ألوانها المذهلة Mystic Silver وBlack المظهر. كما أن الهاتف يأتي مع أزرار صوت ملموسة وافتراضية.

بالنسبة لإعداد الكاميرا، يأتي هاتف HUAWEI Mate40 Pro مزودًا بإعدادUltra Vision Cine Camera الذي يتكون من كاميرا Periscope Telephoto بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5X، وكاميرا بعدسة عريضة فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة سينمائية عريضة جدًّا بدقة 20 ميجابكسل ومستشعر ليزر. يمهد هذا الإعداد الطريق لتصوير فيديو غير اعتيادي بدقة 4K باستخدام تقنيةXD Fusion HDR مع ميزات مثل Super Steady Video وTracking Shot وWide Angle Anti- Distortion وStory Creator والمزيد، كل منها مصمم لتقديم تجربة سينمائية في صناعة الفيديو. هذا بالإضافة إلى قدرتها على التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة والتكبير الرقمي بمعدل 50يصل 50X.

وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف HUAWEI Mate40 Pro مزودًا بكاميرا استشعار العمق ثلاثية

الأبعاد وكاميرا سيلفي فائقة الوضوح بدقة 13 ميجابكسل، والتي تتيح التقاط مقاطع فيديو بزاوية فائقة الاتساع وبدقة 4K، وتسجيل مقاطع فيديو بالحركة البطيئة، ولقطات مزدوجة العرض جنبًا إلى جنب مع ميزات التكبير الصوتي والتركيز التلقائي لتجربة مدونات فيديو أكثر إبداعًا.

فيما يتعلق بطاقة البطارية، يفتخر هاتف HUAWEI Mate40 Pro باحتوائه لأسرع تقنيات HUAWEI SuperCharge، السلكية واللاسلكية. يأتي الهاتف مزودًا بشاحن HUAWEI SuperCharge سلكي بقدرة 66واط؛ بينما يأتي الخيار اللاسلكي بقوة 50 واط؛ مما يسمح بشحن فائق السرعة في كلا الاتجاهين. ومع ذلك؛ فإن عمر البطارية الطويل يُعد بفضل بطارية الجيل الخامس 5G التي تدوم طويلًا بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة.

يعمل هاتف HUAWEI Mate40 Pro أيضًا على تعزيز الأمور من حيث حلول التفاعل الذكي. مع التحكم الجديد Smart Gesture، يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في الجهاز دون استخدام اليدين. يمكن للمستخدمين إيقاظ الهاتف ببساطة عن طريق تحريك يدهم فوقه والتنقل بالتمرير سريعًا لليسار ولليمين ولأعلى ولأسفل. هناك أيضًا إيماءات ضغط الهواء للرد على المكالمات. وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل شاشة العرض الديناميكية الجديدة (EOD) بلمحة من خلال الشاشة التفاعلية القابلة للتخصيص التي تستضيف جميع المعلومات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل هاتف HUAWEI Mate40 Pro أيضًا كبوابة لتجربة أكثر اتصالًا بفضل النظام البيئي 1 + 8 + N من هواوي وميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration الذي يوفر للمستخدمين حلًّا أكثر سهولة لتشغيل أجهزة متعددة في وقت واحد مع العديد من الأجهزة والتطبيقات التي تعمل في وقت واحد لجهاز الحاسوب والهاتف الذكي لتوفير تجربة تعاونية لا مثيل لها.

ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا تشغيل ما يصل إلى ثلاث تطبيقات نشطة متزامنة مع ميزةMulti-Screen Collaboration بالإضافة إلى نافذة عائمة كجزء من ميزة النوافذ المتعددة - Multi-Window ذات أحجام قابلة للتعديل. كما يتم التعامل مع المخاوف الأمنية من خلال حلول الأمان الشاملة الخاصة بـواجهة المستخدمEMUI 11 والتي تتضمن أعلى مستوى من الشهادات الأمنية ونظام التشغيل Trusted Execution Environment مع شهادة CC EAL5+ ومجموعة واسعة من ميزات الخصوصية الجديدة التي تمنح المستخدم التحكم الكامل.

ويتصدر كل هذا خدمات هواوي للهواتف النقالةHuawei Mobile Services (HMS) المبتكرة التي توفر للمستخدمين تجربة هاتف أكثر ذكاءً وثراءً وملاءمة وأمانًا مع أداة البحثPetal Search، والتي تكمل متجر HUAWEI AppGallery للبحث عن أكثر من مليون تطبيق.

السعر والتوافر

أصبح هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفرًا الآن للطلب المسبق بسعر 4.099 ريالات مع هدايا قيمة تشمل مزايا أعضاء VIP وبنك طاقة 40W SuperCharge وحامل شاحن لاسلكي 40W.

يمكنك الطلب من متجر "هواوي" الرسمي في الرياض بارك ومتجر "هواوي" الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.