النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية

"شعرت بعدم ارتياح في موضع الحقن".. "بوتين" يكشف آثار تلقّيه اللقاح

رفض الإفصاح عن نوعية المصل الذي أخذه

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، عن أنه تعرض لأعراض جانبية طفيفة من لقاح فيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى الثلاثاء الماضي.

وقال "بوتين" في مقابلة مع القناة الروسية الأولى: "استيقظت في صباح اليوم التالي بعد التطعيم وبدا لي أنني شعرت بألم خفيف في العضلات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أخذت مقياس حرارة فوجدت درجة حرارتي طبيعية".

وبيّن أنه كان يشعر أيضًا بعدم الارتياح في موضع الحقن.

ولم يكشف بوتين عن اللقاحات الروسية الثلاثة التي تناولها، قائلًا: "إن الطبيب الذي لقحه فقط هو الذي يعرف ذلك".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"شعرت بعدم ارتياح في موضع الحقن".. "بوتين" يكشف آثار تلقّيه اللقاح
سبق

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، عن أنه تعرض لأعراض جانبية طفيفة من لقاح فيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى الثلاثاء الماضي.

وقال "بوتين" في مقابلة مع القناة الروسية الأولى: "استيقظت في صباح اليوم التالي بعد التطعيم وبدا لي أنني شعرت بألم خفيف في العضلات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أخذت مقياس حرارة فوجدت درجة حرارتي طبيعية".

وبيّن أنه كان يشعر أيضًا بعدم الارتياح في موضع الحقن.

ولم يكشف بوتين عن اللقاحات الروسية الثلاثة التي تناولها، قائلًا: "إن الطبيب الذي لقحه فقط هو الذي يعرف ذلك".

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
04:27 PM

"شعرت بعدم ارتياح في موضع الحقن".. "بوتين" يكشف آثار تلقّيه اللقاح

رفض الإفصاح عن نوعية المصل الذي أخذه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,202

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، عن أنه تعرض لأعراض جانبية طفيفة من لقاح فيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى الثلاثاء الماضي.

وقال "بوتين" في مقابلة مع القناة الروسية الأولى: "استيقظت في صباح اليوم التالي بعد التطعيم وبدا لي أنني شعرت بألم خفيف في العضلات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف: "أخذت مقياس حرارة فوجدت درجة حرارتي طبيعية".

وبيّن أنه كان يشعر أيضًا بعدم الارتياح في موضع الحقن.

ولم يكشف بوتين عن اللقاحات الروسية الثلاثة التي تناولها، قائلًا: "إن الطبيب الذي لقحه فقط هو الذي يعرف ذلك".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,637
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة