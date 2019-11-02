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بالصور .. لاعب شبابي يحتفل بهدفه في النصر على طريقته الخاصة

فاجأ لاعب ناشئي الشباب عبدالمجيد إبراهيم حضور مباراة فريقه ضد النصر بالاحتفال على طريقته الخاصة عقب تسجيله هدفًا في شباك النصر؛ إذ كشف عن فانيلته الداخلية، وكتب عليها "أمي"، ورسم قلبًا أحمر.

ولقيت البادرة الجميلة ثناء وتصفيقًا من الحضور؛ إذ تعد مثل هذه الظاهرة نادرة جدًّا في الملاعب العالمية.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتأتي ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا.

الشباب عبدالمجيد إبراهيم الدوري السعودي الممتاز تحت 17عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور .. لاعب شبابي يحتفل بهدفه في النصر على طريقته الخاصة
سبق

فاجأ لاعب ناشئي الشباب عبدالمجيد إبراهيم حضور مباراة فريقه ضد النصر بالاحتفال على طريقته الخاصة عقب تسجيله هدفًا في شباك النصر؛ إذ كشف عن فانيلته الداخلية، وكتب عليها "أمي"، ورسم قلبًا أحمر.

ولقيت البادرة الجميلة ثناء وتصفيقًا من الحضور؛ إذ تعد مثل هذه الظاهرة نادرة جدًّا في الملاعب العالمية.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتأتي ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:25 PM

بالصور .. لاعب شبابي يحتفل بهدفه في النصر على طريقته الخاصة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
8,402

فاجأ لاعب ناشئي الشباب عبدالمجيد إبراهيم حضور مباراة فريقه ضد النصر بالاحتفال على طريقته الخاصة عقب تسجيله هدفًا في شباك النصر؛ إذ كشف عن فانيلته الداخلية، وكتب عليها "أمي"، ورسم قلبًا أحمر.

ولقيت البادرة الجميلة ثناء وتصفيقًا من الحضور؛ إذ تعد مثل هذه الظاهرة نادرة جدًّا في الملاعب العالمية.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتأتي ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا.

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