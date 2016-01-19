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مواطنون يشتكون تهالك الإسفلت بطريق السيل السريع بالطائف.. ومَطالب بحل عاجل

يحتاج بعض اللوحات الإرشادية لأعمال الصيانة بعد تشوه الموجودة

أبدى الكثيرُ من المواطنين تذمرهم من تهالك طبقات الأسفلت على امتداد طريق السيل السريع بالاتجاهين، وتحديدًا من إشارة الستين بالحوية وصولًا إلى الطائف.

وقفت "سبق" على امتداد الطريق، ورصدت تهالك الأسفلت في أجزاء متعددة وأماكن مختلفة تؤثر على المركبات ومرتادي الطريق من الأهالي والمسافرين.

ويحتاج الطريق بعضَ اللوحات الإرشادية لأعمال الصيانة؛ حيث إن أجزاء منها في حالة متدنية تتسبب في تشوه المنظر.

وقال مواطنون لـ"سبق": نعاني من تهالك الأسفلت منذ عدة سنوات؛ حتى أصبح غير صالح للاستخدام، ويظهر فيه مطبات صغيرة تُربك السائقين، ونطالب بتغيير الأسفلت كاملًا بدلًا من أعمال الترقيع المعمول بها عند حدوث الحُفَر.

يُشار إلى أن فرع وزارة النقل بمحافظة الطائف، يعمل في الوقت الحالي على إعادة سفلتة طريق الهدا لإعادة تهيئته، بالإضافة لجهودها المستمرة طوال العام؛ وخصوصًا في موسم الأمطار؛ نظرًا لما تشهده المحافظة من أمطار غزيرة يغلق على إثرها طريق الهدا.

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مواطنون يشتكون تهالك الإسفلت بطريق السيل السريع بالطائف.. ومَطالب بحل عاجل
سبق

أبدى الكثيرُ من المواطنين تذمرهم من تهالك طبقات الأسفلت على امتداد طريق السيل السريع بالاتجاهين، وتحديدًا من إشارة الستين بالحوية وصولًا إلى الطائف.

وقفت "سبق" على امتداد الطريق، ورصدت تهالك الأسفلت في أجزاء متعددة وأماكن مختلفة تؤثر على المركبات ومرتادي الطريق من الأهالي والمسافرين.

ويحتاج الطريق بعضَ اللوحات الإرشادية لأعمال الصيانة؛ حيث إن أجزاء منها في حالة متدنية تتسبب في تشوه المنظر.

وقال مواطنون لـ"سبق": نعاني من تهالك الأسفلت منذ عدة سنوات؛ حتى أصبح غير صالح للاستخدام، ويظهر فيه مطبات صغيرة تُربك السائقين، ونطالب بتغيير الأسفلت كاملًا بدلًا من أعمال الترقيع المعمول بها عند حدوث الحُفَر.

يُشار إلى أن فرع وزارة النقل بمحافظة الطائف، يعمل في الوقت الحالي على إعادة سفلتة طريق الهدا لإعادة تهيئته، بالإضافة لجهودها المستمرة طوال العام؛ وخصوصًا في موسم الأمطار؛ نظرًا لما تشهده المحافظة من أمطار غزيرة يغلق على إثرها طريق الهدا.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
02:02 PM

مواطنون يشتكون تهالك الإسفلت بطريق السيل السريع بالطائف.. ومَطالب بحل عاجل

يحتاج بعض اللوحات الإرشادية لأعمال الصيانة بعد تشوه الموجودة

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متعب البقمي - الطائف
4
1,850

أبدى الكثيرُ من المواطنين تذمرهم من تهالك طبقات الأسفلت على امتداد طريق السيل السريع بالاتجاهين، وتحديدًا من إشارة الستين بالحوية وصولًا إلى الطائف.

وقفت "سبق" على امتداد الطريق، ورصدت تهالك الأسفلت في أجزاء متعددة وأماكن مختلفة تؤثر على المركبات ومرتادي الطريق من الأهالي والمسافرين.

ويحتاج الطريق بعضَ اللوحات الإرشادية لأعمال الصيانة؛ حيث إن أجزاء منها في حالة متدنية تتسبب في تشوه المنظر.

وقال مواطنون لـ"سبق": نعاني من تهالك الأسفلت منذ عدة سنوات؛ حتى أصبح غير صالح للاستخدام، ويظهر فيه مطبات صغيرة تُربك السائقين، ونطالب بتغيير الأسفلت كاملًا بدلًا من أعمال الترقيع المعمول بها عند حدوث الحُفَر.

يُشار إلى أن فرع وزارة النقل بمحافظة الطائف، يعمل في الوقت الحالي على إعادة سفلتة طريق الهدا لإعادة تهيئته، بالإضافة لجهودها المستمرة طوال العام؛ وخصوصًا في موسم الأمطار؛ نظرًا لما تشهده المحافظة من أمطار غزيرة يغلق على إثرها طريق الهدا.

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