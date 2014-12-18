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أمير تبوك يعزّي محافظ ضباء في وفاة شقيقته

واسى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء، محمود بن حسين الحربي، في وفاة شقيقته رحمها الله.

وأعرب الأمير "فهد"، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب محمود الحربي، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم؛ سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أمير تبوك يعزّي محافظ ضباء في وفاة شقيقته
سبق

واسى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء، محمود بن حسين الحربي، في وفاة شقيقته رحمها الله.

وأعرب الأمير "فهد"، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب محمود الحربي، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم؛ سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
06:59 PM

أمير تبوك يعزّي محافظ ضباء في وفاة شقيقته

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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واسى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ ضباء، محمود بن حسين الحربي، في وفاة شقيقته رحمها الله.

وأعرب الأمير "فهد"، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب محمود الحربي، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم؛ سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

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