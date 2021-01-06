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قصف تركي لقاعدة عسكرية روسية في شمال سوريا

تسبب في أضرار مادية كبيرة

تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.

قاعدة عسكرية روسية

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قصف تركي لقاعدة عسكرية روسية في شمال سوريا
سبق

تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
02:49 PM

قصف تركي لقاعدة عسكرية روسية في شمال سوريا

تسبب في أضرار مادية كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.

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