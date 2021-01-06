قصف تركي لقاعدة عسكرية روسية في شمال سوريا

تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.
تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.قاعدة عسكرية روسية
تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.
تعرضت قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر في شمال سوريا، اليوم الأربعاء، لقصف تركي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وقع القصف خلال تحليق مكثف للطيران الروسي في مناطق الشمال السوري.