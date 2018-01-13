دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الداير، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة 7 مساءً.

"مدني جازان" يحذّر: ابتعدوا عن بطون الأودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-12 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الداير، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة 7 مساءً.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 12:03 PM

"مدني جازان" يحذّر: ابتعدوا عن بطون الأودية دعا إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الداير، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة 7 مساءً.