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توطين 12 نشاطاً .. "العمل" تناقش التحديات مع "قطاع التجزئة"

أكدت أهمية تعزيز الشراكة والتكامل .. اقترحت حلولاً عدة

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أمس (الإثنين) في مدينة الرياض، ورشة عمل حول تحديات توطين 12 نشاطاً في سوق العمل، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي قطاع التجزئة.

وأكّدت الورشة أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل محفزة للباحثين عن عمل.

وجرى خلال الورشة مناقشة أبرز تحديات توطين 12 نشاطاً من وجهة نظر قطاع الأعمال والحلول المقترحة لهذه التحديات.

من جهته، أكّد الوكيل المساعد للتفتيش علي العامر؛ حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على التعاون البنّاء مع قطاع الأعمال وأصحاب العمل والمنشآت بمختلف مستوياتها، مشدداً على حرص وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل على الاستماع لآراء ومقترحات المختصين في سوق العمل، انطلاقاً من الشراكة والتكامل بما يخدم نمو وتعزيز توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

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توطين 12 نشاطاً .. "العمل" تناقش التحديات مع "قطاع التجزئة"
سبق

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أمس (الإثنين) في مدينة الرياض، ورشة عمل حول تحديات توطين 12 نشاطاً في سوق العمل، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي قطاع التجزئة.

وأكّدت الورشة أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل محفزة للباحثين عن عمل.

وجرى خلال الورشة مناقشة أبرز تحديات توطين 12 نشاطاً من وجهة نظر قطاع الأعمال والحلول المقترحة لهذه التحديات.

من جهته، أكّد الوكيل المساعد للتفتيش علي العامر؛ حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على التعاون البنّاء مع قطاع الأعمال وأصحاب العمل والمنشآت بمختلف مستوياتها، مشدداً على حرص وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل على الاستماع لآراء ومقترحات المختصين في سوق العمل، انطلاقاً من الشراكة والتكامل بما يخدم نمو وتعزيز توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:25 AM

توطين 12 نشاطاً .. "العمل" تناقش التحديات مع "قطاع التجزئة"

أكدت أهمية تعزيز الشراكة والتكامل .. اقترحت حلولاً عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أمس (الإثنين) في مدينة الرياض، ورشة عمل حول تحديات توطين 12 نشاطاً في سوق العمل، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي قطاع التجزئة.

وأكّدت الورشة أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال، سعياً لتحفيز نمو القطاع الخاص وتهيئة بيئة عمل محفزة للباحثين عن عمل.

وجرى خلال الورشة مناقشة أبرز تحديات توطين 12 نشاطاً من وجهة نظر قطاع الأعمال والحلول المقترحة لهذه التحديات.

من جهته، أكّد الوكيل المساعد للتفتيش علي العامر؛ حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على التعاون البنّاء مع قطاع الأعمال وأصحاب العمل والمنشآت بمختلف مستوياتها، مشدداً على حرص وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل على الاستماع لآراء ومقترحات المختصين في سوق العمل، انطلاقاً من الشراكة والتكامل بما يخدم نمو وتعزيز توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

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