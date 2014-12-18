النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد بلاغ أحد المواطنين.. "البيئة" تردم بئرًا مكشوفة بـ"شواق الليث" لخطورتها

قريبة من النطاق السكني.. ووفق الإجراءات المتبعة بمشاركة جهات الاختصاص

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث -بالتعاون مع بلدية الشواق- في ردم بئر مكشوفة بقرية الحبقة التابعة لمركز الشواق؛ إثر بلاغ أحد المواطنين؛ حيث كانت تُشَكل خطورة؛ لا سيما أنها قريبة من النطاق السكني.

وفي التفاصيل، وقف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي على الموقع المذكور، وتم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" بقيادة مدير قسم المياه بمكتب الليث حسين آل سعد، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني والمحافظة والبلدية).

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف "الغامدي": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد بلاغ أحد المواطنين.. "البيئة" تردم بئرًا مكشوفة بـ"شواق الليث" لخطورتها
سبق

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث -بالتعاون مع بلدية الشواق- في ردم بئر مكشوفة بقرية الحبقة التابعة لمركز الشواق؛ إثر بلاغ أحد المواطنين؛ حيث كانت تُشَكل خطورة؛ لا سيما أنها قريبة من النطاق السكني.

وفي التفاصيل، وقف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي على الموقع المذكور، وتم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" بقيادة مدير قسم المياه بمكتب الليث حسين آل سعد، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني والمحافظة والبلدية).

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف "الغامدي": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
02:27 PM

بعد بلاغ أحد المواطنين.. "البيئة" تردم بئرًا مكشوفة بـ"شواق الليث" لخطورتها

قريبة من النطاق السكني.. ووفق الإجراءات المتبعة بمشاركة جهات الاختصاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
1
1,015

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث -بالتعاون مع بلدية الشواق- في ردم بئر مكشوفة بقرية الحبقة التابعة لمركز الشواق؛ إثر بلاغ أحد المواطنين؛ حيث كانت تُشَكل خطورة؛ لا سيما أنها قريبة من النطاق السكني.

وفي التفاصيل، وقف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي على الموقع المذكور، وتم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار" بقيادة مدير قسم المياه بمكتب الليث حسين آل سعد، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني والمحافظة والبلدية).

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف "الغامدي": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,818
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,492
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة