وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 302314.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5789.

سجل المغرب 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 353803.

"كورونا" يضيف 4115 شخصًا إلى عدد مصابيه في المغرب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-29 سجل المغرب 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 353803. وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5789. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 302314.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 09:37 PM

"كورونا" يضيف 4115 شخصًا إلى عدد مصابيه في المغرب تعافي 302314 مريضًا من الفيروس





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سجل المغرب 4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 353803.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5789.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 302314.