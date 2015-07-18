وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر
وفق إحصائية المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.
وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-18
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
02:36 PM
وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر
وفق إحصائية المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.