النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر

وفق إحصائية  المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
02:36 PM

وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر

وفق إحصائية  المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
484

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,193
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,147
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,007
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,059

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة