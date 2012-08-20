سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة.
قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة.
اعلان
قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاءوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-20
سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
02:15 PM
قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
9,917
38 مليار ..
23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..
30 يناير
14,674
91 مليار ..
29 يناير
33,476