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قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة.

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قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء
سبق

سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
02:15 PM

قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة.

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