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نائب وزير الدفاع يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا المستجد

انضم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الزعماء والقادة في أخذ أول جرعة من لقاح كورونا المستجد (كوفيد-10).


وقال الأمير خالد بن سلمان: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر".

وأضاف: "شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

فيروس كورونا الجديد نائب وزير الدفاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الدفاع يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا المستجد
سبق

انضم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الزعماء والقادة في أخذ أول جرعة من لقاح كورونا المستجد (كوفيد-10).


وقال الأمير خالد بن سلمان: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر".

وأضاف: "شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
09:41 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
10:27 PM

نائب وزير الدفاع يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا المستجد

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
8,611

انضم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى عدد من الزعماء والقادة في أخذ أول جرعة من لقاح كورونا المستجد (كوفيد-10).


وقال الأمير خالد بن سلمان: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩.. كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر".

وأضاف: "شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

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