يحتاج حماية.. "تنمية الحياة الفطرية" يُعرّف بـ"الوشق" "ليلي المعيشة ويشبه القطط"

أكدت أنه متواجد بأعداد قليلة في بيئات المملكة ويستوطن المناطق الجبلية والوديان والسهول

ذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن حيوان "الوشق" يشبه القطط في الشكل الخارجي؛ لكنه أكبر منه حجمًا، وتميزه خصلتان من الشعر تعلوان الأذنين.

وقال المركز: إن "الوشق" يستوطن المناطق الجبلية والوديان والسهول ويتكاثر في الربيع.

وأضاف: هو حيوان ليلي المعيشة يتغذى على الطيور والأرانب والوبر، وهناك أعداد قليلة منه في بيئات المملكة، ويحتاج للحماية.