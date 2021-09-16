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جامعة نجران تطلق الخطة التنفيذية للسنة الأولى

قالت: بما يتماشي مع القفزات التنموية ويحقق التطلعات

دشن رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أمس، الخطة التنفيذية للسنة الأولى من الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة.

ونوه رئيس الجامعة بضرورة تحسين الخطط التطويرية؛ بما يتماشي مع القفزات التنموية ويحقق الطلعات؛ لكون التعليم أداة فاعلة لجميع مجالات النهضة، مؤكدًا مضاعفة الجهود ومتابعة إجراءات التنفيذ للخطة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية عالية.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور العتيبي، أن الجامعة أنجزت الخطة التنفيذية للسنة الأولى من الخطة الاستراتيجية التي اشتملت على ثمانية أهداف استراتيجية، و14 هدفًا تشغيليًا، و24 مبادرة، و61 مؤشرًا، مشيراً إلى أنه تم في كل مبادرة تحديد الجهة المالكة للمبادرة والجهة المنفذة والمؤشر السنوي المطلوب.

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جامعة نجران تطلق الخطة التنفيذية للسنة الأولى
سبق

دشن رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أمس، الخطة التنفيذية للسنة الأولى من الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة.

ونوه رئيس الجامعة بضرورة تحسين الخطط التطويرية؛ بما يتماشي مع القفزات التنموية ويحقق الطلعات؛ لكون التعليم أداة فاعلة لجميع مجالات النهضة، مؤكدًا مضاعفة الجهود ومتابعة إجراءات التنفيذ للخطة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية عالية.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور العتيبي، أن الجامعة أنجزت الخطة التنفيذية للسنة الأولى من الخطة الاستراتيجية التي اشتملت على ثمانية أهداف استراتيجية، و14 هدفًا تشغيليًا، و24 مبادرة، و61 مؤشرًا، مشيراً إلى أنه تم في كل مبادرة تحديد الجهة المالكة للمبادرة والجهة المنفذة والمؤشر السنوي المطلوب.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:49 AM

جامعة نجران تطلق الخطة التنفيذية للسنة الأولى

قالت: بما يتماشي مع القفزات التنموية ويحقق التطلعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دشن رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أمس، الخطة التنفيذية للسنة الأولى من الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة.

ونوه رئيس الجامعة بضرورة تحسين الخطط التطويرية؛ بما يتماشي مع القفزات التنموية ويحقق الطلعات؛ لكون التعليم أداة فاعلة لجميع مجالات النهضة، مؤكدًا مضاعفة الجهود ومتابعة إجراءات التنفيذ للخطة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة بفعالية عالية.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور العتيبي، أن الجامعة أنجزت الخطة التنفيذية للسنة الأولى من الخطة الاستراتيجية التي اشتملت على ثمانية أهداف استراتيجية، و14 هدفًا تشغيليًا، و24 مبادرة، و61 مؤشرًا، مشيراً إلى أنه تم في كل مبادرة تحديد الجهة المالكة للمبادرة والجهة المنفذة والمؤشر السنوي المطلوب.

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