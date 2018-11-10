الجيش اليمني يعلن نجاح عملية عسكرية في جبهة مران

معقل زعيم الانقلابيين الحوثيين عبر أكبر عملية التفاف

أعلن الجيش اليمني نجاح عمليته العسكرية التي شنّها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة مران غربي محافظة صعدة، في شمال اليمن.

وقال مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة بالجيش اليمني، إن قوات اللواء نفّذت، خلال الأيام الماضية، أكبر عملية التفاف ناجحة على مواقع ومناطق تمركز ميليشيا في منطقة مران.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش فرض حصاراً محكماً على المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع تمركزهم في جبهة مران.

وأوضح المصدر أن عملية الالتفاف كانت بمسافة 15 كيلو متراً، وامتدت من عقبة مران حتى عقبة شدى برازح، سقط فيها عديد من القرى والمرتفعات الإستراتيجية بيد الجيش اليمني.

وسقط خلال العملية، وفقاً للمصدر، أكثر من 200 من عناصر الميليشيا الانقلابية، فيما يحاصر الجيش المئات من الحوثيين الانقلابيين في مواقع تمركزهم.