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وزير الاستثمار: ساعدنا آلاف الشركات على التصدي لجائحة كورونا

"الفالح": نرحّب بجميع المستثمرين واهتمامنا بالسعودي لا يقل عن الأجنبي

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال ملتقى ميزانية 2021، أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستعمل على تطوير فرص جديدة ونوعية.

وقال "الفالح": سنعمل على التأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة استثمر في السعودية Invest Saudi".

وأضاف: نرحب بجميع المستثمرين.. واهتمامنا بالمستثمر السعودي لا يقل عن الأجنبي.

وشدّد الفالح على أنه تمت مساعدة آلاف الشركات على التصدي لجائحة كورونا، لافتاً إلى الإشادة الدولية بمركز متابعة أعمال الشركات الذي أنشأته الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الاستثمار: ساعدنا آلاف الشركات على التصدي لجائحة كورونا
سبق

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال ملتقى ميزانية 2021، أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستعمل على تطوير فرص جديدة ونوعية.

وقال "الفالح": سنعمل على التأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة استثمر في السعودية Invest Saudi".

وأضاف: نرحب بجميع المستثمرين.. واهتمامنا بالمستثمر السعودي لا يقل عن الأجنبي.

وشدّد الفالح على أنه تمت مساعدة آلاف الشركات على التصدي لجائحة كورونا، لافتاً إلى الإشادة الدولية بمركز متابعة أعمال الشركات الذي أنشأته الوزارة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
02:50 PM

وزير الاستثمار: ساعدنا آلاف الشركات على التصدي لجائحة كورونا

"الفالح": نرحّب بجميع المستثمرين واهتمامنا بالسعودي لا يقل عن الأجنبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال ملتقى ميزانية 2021، أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستعمل على تطوير فرص جديدة ونوعية.

وقال "الفالح": سنعمل على التأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة استثمر في السعودية Invest Saudi".

وأضاف: نرحب بجميع المستثمرين.. واهتمامنا بالمستثمر السعودي لا يقل عن الأجنبي.

وشدّد الفالح على أنه تمت مساعدة آلاف الشركات على التصدي لجائحة كورونا، لافتاً إلى الإشادة الدولية بمركز متابعة أعمال الشركات الذي أنشأته الوزارة.

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