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قنوات SSC الفضائية تنقل المسابقات الكروية السعودية مجانًا

خلال الموسم الرياضي المقبل

أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية نقل المسابقات السعودية للموسم الرياضي القادم 2021-2022، على القنوات الفضائية المفتوحة، على أن يتم بثّ البطولات الآسيوية حصريًّا على منصة "شاهد VIP" وجهاز "GOBX".

وقالت الشبكة في بيان صحافي، يوم الجمعة: "يمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية بشكل مجاني على قنوات SSC الفضائية وبتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد"، وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".

كما ستقوم الشبكة ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة "شاهد VIP"، إضافة إلى جهاز "GOBX" الفضائي، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات السعودية، مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قنوات SSC الفضائية تنقل المسابقات الكروية السعودية مجانًا
سبق

أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية نقل المسابقات السعودية للموسم الرياضي القادم 2021-2022، على القنوات الفضائية المفتوحة، على أن يتم بثّ البطولات الآسيوية حصريًّا على منصة "شاهد VIP" وجهاز "GOBX".

وقالت الشبكة في بيان صحافي، يوم الجمعة: "يمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية بشكل مجاني على قنوات SSC الفضائية وبتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد"، وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".

كما ستقوم الشبكة ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة "شاهد VIP"، إضافة إلى جهاز "GOBX" الفضائي، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات السعودية، مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:29 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
07:13 AM

قنوات SSC الفضائية تنقل المسابقات الكروية السعودية مجانًا

خلال الموسم الرياضي المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية نقل المسابقات السعودية للموسم الرياضي القادم 2021-2022، على القنوات الفضائية المفتوحة، على أن يتم بثّ البطولات الآسيوية حصريًّا على منصة "شاهد VIP" وجهاز "GOBX".

وقالت الشبكة في بيان صحافي، يوم الجمعة: "يمكن للجمهور الرياضي مشاهدة المسابقات الكروية السعودية بشكل مجاني على قنوات SSC الفضائية وبتقنية SD، وذلك على منصة "شاهد"، وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي "عرب سات".

كما ستقوم الشبكة ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة "شاهد VIP"، إضافة إلى جهاز "GOBX" الفضائي، وذلك بتقنية الصورة فائقة الدقة HD، إضافة إلى المسابقات السعودية، مع تغطية شاملة لتلك المباريات ومحتوى برامجي متنوع واستديوهات تحليلية.

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