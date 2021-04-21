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بدء صرف المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجّه بها خادم الحرمين

بواقع 1000 ريال للمستفيد الأساس و500 لكل تابع مضاف

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بوكالة الضمان الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، بصرف المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجّه خادم الحرمين الشريفين بصرفها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) قد وجّه بصرف 1.9 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع 1000 ريال للمستفيد الأساس، و500 ريال لكل تابع مضاف مع المستفيد الأساس.

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بدء صرف المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجّه بها خادم الحرمين
سبق

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بوكالة الضمان الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، بصرف المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجّه خادم الحرمين الشريفين بصرفها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) قد وجّه بصرف 1.9 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع 1000 ريال للمستفيد الأساس، و500 ريال لكل تابع مضاف مع المستفيد الأساس.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:55 AM

بدء صرف المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجّه بها خادم الحرمين

بواقع 1000 ريال للمستفيد الأساس و500 لكل تابع مضاف

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
2,542

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بوكالة الضمان الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، بصرف المعونة لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجّه خادم الحرمين الشريفين بصرفها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) قد وجّه بصرف 1.9 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع 1000 ريال للمستفيد الأساس، و500 ريال لكل تابع مضاف مع المستفيد الأساس.

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