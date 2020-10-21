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وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي

من أجل الاطلاع على الخطط المستقبلية

زار وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين مقر النادي الأهلي مساء اليوم وتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبد العزيز الحميدي.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول الاستثمار المهندس طارق خليفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الرابطة والنادي خلال الفترة المقبلة والاطلاع على الخطط المستقبلية للرابطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي
سبق

زار وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين مقر النادي الأهلي مساء اليوم وتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبد العزيز الحميدي.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول الاستثمار المهندس طارق خليفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الرابطة والنادي خلال الفترة المقبلة والاطلاع على الخطط المستقبلية للرابطة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:30 PM

وفد رابطة الدوري السعودي للمحترفين يزور النادي الأهلي

من أجل الاطلاع على الخطط المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين مقر النادي الأهلي مساء اليوم وتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبد العزيز الحميدي.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة، ونائبه الدكتور ياسر محروس، والرئيس التنفيذي وليد سلطان، والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول الاستثمار المهندس طارق خليفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الرابطة والنادي خلال الفترة المقبلة والاطلاع على الخطط المستقبلية للرابطة.

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