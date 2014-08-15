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فتاة مصرية من الحجيج تستعيد بصرها في مدينة الملك عبدالله الطبية

بعد عملية ناجحة لاستئصال ورم نازف بالدماغ بالمنظار الجراحي

استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاماً، قدِمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ مع والديها، بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتضمنت العملية الجراحية لقاع الجمجمة، والتي استغرقت سبع ساعات، استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحة حجمها ١ سم.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى، وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين.

وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكل الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والاعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله.

وتم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين، وتماثلت المريضة للشفاء تدريجياً، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتاة مصرية من الحجيج تستعيد بصرها في مدينة الملك عبدالله الطبية
سبق

استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاماً، قدِمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ مع والديها، بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتضمنت العملية الجراحية لقاع الجمجمة، والتي استغرقت سبع ساعات، استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحة حجمها ١ سم.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى، وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين.

وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكل الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والاعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله.

وتم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين، وتماثلت المريضة للشفاء تدريجياً، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
07:02 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:06 AM

فتاة مصرية من الحجيج تستعيد بصرها في مدينة الملك عبدالله الطبية

بعد عملية ناجحة لاستئصال ورم نازف بالدماغ بالمنظار الجراحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاماً، قدِمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ مع والديها، بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتضمنت العملية الجراحية لقاع الجمجمة، والتي استغرقت سبع ساعات، استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحة حجمها ١ سم.

وأوضحت الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى، وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين.

وقد تم التعامل معها في وقت وجيز والاستعانة بكل الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والاعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله.

وتم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين، وتماثلت المريضة للشفاء تدريجياً، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.

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