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فيديو.. فنان "جائع" يلتهم "موزة" بيعت بـ120 ألف دولار في معرض بأمريكا

قال معلقًا: أحب عمل الفنان الإيطالي موريتسيو كاتيلان الفني.."إنه لذيذ جداً"

بعد بيع ثلاث نسخ من عمل فني عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق في معرض «آرت بازل ميامي» بولاية فلوريدا الأميركية مقابل 120 ألف دولار للنسخة، أكل الفنان التشكيلي الأميركي ديفيد داتونا النسخة الرابعة من العمل الذي يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

وشارك داتونا مقطع فيديو لـ«تصرفه الجريء» على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، وأطلق عليه اسم «الفنان الجائع»، حسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

ويظهر داتونا في مقطع الفيديو وهو يتجه إلى الموزة لينتزعها من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ويلتهمها، وقد أحاطت به مجموعة من الناس بدا عليهم الذهول.

وكتب داتونا على «إنستغرام»: «أحب عمل (الفنان الإيطالي) موريتسيو كاتيلان الفني... إنه لذيذ جداً».

يُشار إلى أن العمل الفني هو جزء من مجموعة فنية للنحات الإيطالي كاتيلان، صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سُرِق في بريطانيا خلال معرض في واقعة شهيرة.

وكان معرض «بيروتين» للفن في فلوريدا باع، أول من أمس (الجمعة)، ثلاث نسخ من العمل الفني «الموزة» مقابل 120 ألف دولار، على الأقل، للواحدة، ما أثار ضجة وجدلاً في عالم الفن.

وقال لوسيان تيراس، مدير العلاقات في معرض «بيروتين» لصحيفة «ميامي هيرالد» عن واقعة «الفنان الجائع» داتونا: «إنه لم يدمر العمل الفني. الموز هو الفكرة».

ووفقاً لتيراس، تسلم المشترون شهادة أصالة منحتهم حقوق ملكية الفكرة، في حين يُفترض استبدال الموزة.

معرض آرت بازل ميامي فلوريدا

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فيديو.. فنان "جائع" يلتهم "موزة" بيعت بـ120 ألف دولار في معرض بأمريكا
سبق

بعد بيع ثلاث نسخ من عمل فني عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق في معرض «آرت بازل ميامي» بولاية فلوريدا الأميركية مقابل 120 ألف دولار للنسخة، أكل الفنان التشكيلي الأميركي ديفيد داتونا النسخة الرابعة من العمل الذي يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

وشارك داتونا مقطع فيديو لـ«تصرفه الجريء» على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، وأطلق عليه اسم «الفنان الجائع»، حسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

ويظهر داتونا في مقطع الفيديو وهو يتجه إلى الموزة لينتزعها من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ويلتهمها، وقد أحاطت به مجموعة من الناس بدا عليهم الذهول.

وكتب داتونا على «إنستغرام»: «أحب عمل (الفنان الإيطالي) موريتسيو كاتيلان الفني... إنه لذيذ جداً».

يُشار إلى أن العمل الفني هو جزء من مجموعة فنية للنحات الإيطالي كاتيلان، صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سُرِق في بريطانيا خلال معرض في واقعة شهيرة.

وكان معرض «بيروتين» للفن في فلوريدا باع، أول من أمس (الجمعة)، ثلاث نسخ من العمل الفني «الموزة» مقابل 120 ألف دولار، على الأقل، للواحدة، ما أثار ضجة وجدلاً في عالم الفن.

وقال لوسيان تيراس، مدير العلاقات في معرض «بيروتين» لصحيفة «ميامي هيرالد» عن واقعة «الفنان الجائع» داتونا: «إنه لم يدمر العمل الفني. الموز هو الفكرة».

ووفقاً لتيراس، تسلم المشترون شهادة أصالة منحتهم حقوق ملكية الفكرة، في حين يُفترض استبدال الموزة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:49 PM

فيديو.. فنان "جائع" يلتهم "موزة" بيعت بـ120 ألف دولار في معرض بأمريكا

قال معلقًا: أحب عمل الفنان الإيطالي موريتسيو كاتيلان الفني.."إنه لذيذ جداً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد بيع ثلاث نسخ من عمل فني عبارة عن إصبع موز مثبت على جدار بشريط لاصق في معرض «آرت بازل ميامي» بولاية فلوريدا الأميركية مقابل 120 ألف دولار للنسخة، أكل الفنان التشكيلي الأميركي ديفيد داتونا النسخة الرابعة من العمل الذي يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

وشارك داتونا مقطع فيديو لـ«تصرفه الجريء» على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، وأطلق عليه اسم «الفنان الجائع»، حسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

ويظهر داتونا في مقطع الفيديو وهو يتجه إلى الموزة لينتزعها من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ويلتهمها، وقد أحاطت به مجموعة من الناس بدا عليهم الذهول.

وكتب داتونا على «إنستغرام»: «أحب عمل (الفنان الإيطالي) موريتسيو كاتيلان الفني... إنه لذيذ جداً».

يُشار إلى أن العمل الفني هو جزء من مجموعة فنية للنحات الإيطالي كاتيلان، صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سُرِق في بريطانيا خلال معرض في واقعة شهيرة.

وكان معرض «بيروتين» للفن في فلوريدا باع، أول من أمس (الجمعة)، ثلاث نسخ من العمل الفني «الموزة» مقابل 120 ألف دولار، على الأقل، للواحدة، ما أثار ضجة وجدلاً في عالم الفن.

وقال لوسيان تيراس، مدير العلاقات في معرض «بيروتين» لصحيفة «ميامي هيرالد» عن واقعة «الفنان الجائع» داتونا: «إنه لم يدمر العمل الفني. الموز هو الفكرة».

ووفقاً لتيراس، تسلم المشترون شهادة أصالة منحتهم حقوق ملكية الفكرة، في حين يُفترض استبدال الموزة.

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