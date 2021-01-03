ينطلق اليوم الأحد ٣ يناير من محافظة جدة، رالي داكار السعودية 2021 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي. ويعد المتسابقون عددًا من المناطق والمدن والمحافظات السعودية حيث سيواجهون تضاريس متنوعة ما بين أودية ومناطق صخرية وكثبان رملية. ومع انطلاقة الرالي اليوم، فقد رفعت الجهات الأمنية والصحية والخدمية بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف حالة التأهب استعدادًا لانطلاقة السباق اليوم الأحد، حيث بدأت منذ صباح أمس التجهيزات، فيما هبطت الطائرات العمودية مساء أمس بمنطقة الجبوب شمال شرقي مركز قيا، وهو الموقع المخصص لهم.

استعداد أمني وصحي وخدمي في قيا جنوب شرقي الطائف فهد العتيبي سبق 2021-01-03 ينطلق اليوم الأحد ٣ يناير من محافظة جدة، رالي داكار السعودية 2021 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.



ويعد المتسابقون عددًا من المناطق والمدن والمحافظات السعودية حيث سيواجهون تضاريس متنوعة ما بين أودية ومناطق صخرية وكثبان رملية.



ومع انطلاقة الرالي اليوم، فقد رفعت الجهات الأمنية والصحية والخدمية بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف حالة التأهب استعدادًا لانطلاقة السباق اليوم الأحد، حيث بدأت منذ صباح أمس التجهيزات، فيما هبطت الطائرات العمودية مساء أمس بمنطقة الجبوب شمال شرقي مركز قيا، وهو الموقع المخصص لهم.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 01:55 AM

استعداد أمني وصحي وخدمي في قيا جنوب شرقي الطائف قُبيل انطلاق الرالي العالمي داكار 2021 اليوم للعام الثاني





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ينطلق اليوم الأحد ٣ يناير من محافظة جدة، رالي داكار السعودية 2021 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.



ويعد المتسابقون عددًا من المناطق والمدن والمحافظات السعودية حيث سيواجهون تضاريس متنوعة ما بين أودية ومناطق صخرية وكثبان رملية.



ومع انطلاقة الرالي اليوم، فقد رفعت الجهات الأمنية والصحية والخدمية بمركز قيا التابع لمحافظة الطائف حالة التأهب استعدادًا لانطلاقة السباق اليوم الأحد، حيث بدأت منذ صباح أمس التجهيزات، فيما هبطت الطائرات العمودية مساء أمس بمنطقة الجبوب شمال شرقي مركز قيا، وهو الموقع المخصص لهم.