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محافظ شرورة يلتقي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران

بحثا إمكانيات وآليات "المدني" ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني والذي يزور المحافظة حالياً وبحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة شرورة العقيد عبدالرحيم محمد الدميجي.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني بالمحافظة والمراكز التابعة لها وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية وآليات للقيام بمهامها ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

كما بحث العنزي والشهراني آلية التنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة وثمن المحافظ خلال اللقاء الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية إجراءات السلامة لتجنب الأخطار والكوارث من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي نهاية اللقاء، شكر المحافظ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة على ما لمسه من تعاون فيما يخدم الصالح العام.

وتقدّم " الصلاحي" باسمه ونيابةً عن زملائه أعضاء المركز بالشكر لمحافظ الليث واصفاً إياه بربّان هذا المشروع وداعمه وقائده الأول حيث كان حريصاً على انطلاقته وتفعيله بالشكل الذي يخدم المحافظة وكافة مراكزها.

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محافظ شرورة يلتقي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران
سبق

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني والذي يزور المحافظة حالياً وبحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة شرورة العقيد عبدالرحيم محمد الدميجي.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني بالمحافظة والمراكز التابعة لها وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية وآليات للقيام بمهامها ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

كما بحث العنزي والشهراني آلية التنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة وثمن المحافظ خلال اللقاء الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية إجراءات السلامة لتجنب الأخطار والكوارث من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي نهاية اللقاء، شكر المحافظ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة على ما لمسه من تعاون فيما يخدم الصالح العام.

وتقدّم " الصلاحي" باسمه ونيابةً عن زملائه أعضاء المركز بالشكر لمحافظ الليث واصفاً إياه بربّان هذا المشروع وداعمه وقائده الأول حيث كان حريصاً على انطلاقته وتفعيله بالشكل الذي يخدم المحافظة وكافة مراكزها.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:47 PM

محافظ شرورة يلتقي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران

بحثا إمكانيات وآليات "المدني" ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمدير عام الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني والذي يزور المحافظة حالياً وبحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة شرورة العقيد عبدالرحيم محمد الدميجي.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني بالمحافظة والمراكز التابعة لها وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية وآليات للقيام بمهامها ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.

كما بحث العنزي والشهراني آلية التنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة وثمن المحافظ خلال اللقاء الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية إجراءات السلامة لتجنب الأخطار والكوارث من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي نهاية اللقاء، شكر المحافظ مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة على ما لمسه من تعاون فيما يخدم الصالح العام.

وتقدّم " الصلاحي" باسمه ونيابةً عن زملائه أعضاء المركز بالشكر لمحافظ الليث واصفاً إياه بربّان هذا المشروع وداعمه وقائده الأول حيث كان حريصاً على انطلاقته وتفعيله بالشكل الذي يخدم المحافظة وكافة مراكزها.

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